El fuego no tiene control en la Patagonia argentina

Los devastadores incendios que comenzaron en la zona norte de Chubut -con focos en Puerto Patriada y El Hoyo- avanzan sin poder ser controlados todavía por las brigadas que trabajan para combatirlos, en un desastre ambiental y humano de graves consecuencias.
El gobernador Ignacio Torres afirmó que fueron afectadas 2.000 hectáreas, y ofreció una recompensa de $50 millones a quien identifique a los autores del fuego intencional. Ayer, el ministro del Interior, Diego Santilli, estuvo en la provincia patagónica.
PANORAMA DESALENTADOR. El fuego destruyó casas, vehículos y bienes en Chubut, pese al denodado trabajo de los bomberos y vecinos para combatirlo.