Secciones
SociedadTurismo

Vacaciones low cost en Argentina: lugares poco conocidos para descansar de verdad

Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Patagonia tienen destinos que combinan naturaleza, calma y actividades accesibles para una escapada distinta y lejos del turismo masivo.

MIRAMAR DE ANSENUZA. El caribe cordobés, ubicado a orillas del espejo de agua más grande de la Argentina. MIRAMAR DE ANSENUZA. El "caribe cordobés", ubicado a orillas del espejo de agua más grande de la Argentina. / GOOGLE
Hace 2 Hs

El centro del país, la provincia de Buenos Aires y la Patagonia reúnen algunos de los destinos más tranquilos y accesibles para quienes buscan vacaciones sin multitudes ni gastos excesivos. Son lugares donde la naturaleza marca el ritmo y donde es posible descansar, caminar, navegar o descubrir pequeñas historias locales sin necesidad de planificar un viaje largo o costoso.

En los últimos años, muchos de estos puntos crecieron de manera silenciosa, con propuestas turísticas sencillas y alojamientos a precios razonables. El resultado es ideal para quienes priorizan experiencias auténticas, paisajes amplios y actividades al aire libre.

Villa Ocampo en Santa Fe: el humedal que sorprende a quienes buscan naturaleza

Es uno de los portales principales al humedal Jaaukanigás, un lugar reconocido por su biodiversidad y sus ecosistemas de islas, lagunas y bosques en galería. Desde la ciudad salen navegaciones guiadas por arroyos que permiten observar aves, carpinchos, flora nativa y zonas donde el río Paraná muestra su dinámica natural.

VILLA OCAMPO. Una puerta a la historia y la naturaleza. VILLA OCAMPO. Una puerta a la historia y la naturaleza. / GOOGLE

En los últimos años creció el turismo comunitario, con propuestas a cargo de familias locales que ofrecen recorridos urbanos, caminatas costeras y degustaciones regionales.

Miramar de Ansenuza en Córdoba: horizonte infinito y flamencos en Mar Chiquita

Miramar es uno de los destinos más fuertes del país. La creación del Parque Nacional Ansenuza impulsó proyectos de conservación, senderos costeros y actividades de avistaje. 

La Laguna Mar Chiquita, uno de los humedales más grandes de Sudamérica, muestra un paisaje que cambia de color según la hora del día y es hogar de tres especies de flamencos.

MIRAMAR DE ANSENUZA. El MIRAMAR DE ANSENUZA. El / GOOGLE

Los precios suelen ser más accesibles que en los destinos clásicos de Córdoba, y la oferta incluye hosterías, cabañas económicas y gastronomía con productos regionales. Los atardeceres rosados son parte de la postal obligada.

San Vicente en Buenos Aires: historia, verde y un ritmo tranquilo cerca de CABA

Es una escapada perfecta para quienes quieren aire libre sin alejarse demasiado. A menos de una hora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, combina parques amplios, gastronomía accesible y atractivos históricos como la Quinta 17 de Octubre y el Castillo Guerrero, dos espacios que condensan parte del patrimonio político y arquitectónico bonaerense.

SAN VICENTE. Queda a sólo 50 km de Buenos Aires y es ideal para pasar un día en una hermosa laguna. SAN VICENTE. Queda a sólo 50 km de Buenos Aires y es ideal para pasar un día en una hermosa laguna. / GOOGLE

El lago local es punto de encuentro para andar en bici, caminar o simplemente descansar bajo los árboles. Es un destino económico, ideal para un viaje corto.

Nueva Atlantis en la Costa Atlántica: playa extensa y ambiente silencioso

Nueva Atlantis mantiene un perfil agreste incluso en plena temporada. Sus playas anchas, los médanos altos y el ambiente relajado la vuelven ideal para quienes buscan descansar lejos del ruido. Está cerca de Mar de Ajó y San Bernardo, lo que permite combinar tranquilidad con servicios cuando se necesite.

Los alquileres suelen ser más accesibles que en otras localidades de la Costa, y muchas de sus actividades como: playa, caminatas, bici son gratuitas.

Villa Lago Meliquina en Neuquén: la desconexión real en la Patagonia 

Es uno de los destinos más buscados por jóvenes que quieren apagar el mundo por unos días. A 40 minutos de San Martín de los Andes, combina un lago de aguas frías y transparentes, bosque nativo y la particularidad de que gran parte del lugar no tiene señal de celular.

VILLA LAGO MELIQUINA. El secreto mejor guardado de la Patagonia. VILLA LAGO MELIQUINA. El secreto mejor guardado de la Patagonia. / GOOGLE

Se puede nadar, remar, hacer trekking o simplemente descansar frente al lago. Las cabañas y hosterías mantienen una oferta razonable fuera de los picos de enero.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas Buenos AiresSanta FeCórdobaNeuquénPatagoniaAmérica del SurArgentinaVacaciones de verano
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Video: golpes, corridas y tensión en el Mercofrut tras una pelea entre trabajadores
1

Video: golpes, corridas y tensión en el Mercofrut tras una pelea entre trabajadores

¡No te olvides el paraguas! Desde cuándo va a llover en Tucumán, según el Servicio Meteorológico
2

¡No te olvides el paraguas! Desde cuándo va a llover en Tucumán, según el Servicio Meteorológico

Así fue el operativo que derivó en el secuestro de 160 kilos de marihuana
3

Así fue el operativo que derivó en el secuestro de 160 kilos de marihuana

Lisandro Catalán: La política convirtió a la Legislatura en una agencia de empleo
4

Lisandro Catalán: "La política convirtió a la Legislatura en una agencia de empleo"

Alerta por tormentas en Tucumán: “Las lluvias más intensas se esperan desde esta noche y hasta la madrugada”
5

Alerta por tormentas en Tucumán: “Las lluvias más intensas se esperan desde esta noche y hasta la madrugada”

Costo de vida: sin crédito, el consumidor apeló a la tarjeta
6

Costo de vida: sin crédito, el consumidor apeló a la tarjeta

Más Noticias
Alerta por tormentas en Tucumán: “Las lluvias más intensas se esperan desde esta noche y hasta la madrugada”

Alerta por tormentas en Tucumán: “Las lluvias más intensas se esperan desde esta noche y hasta la madrugada”

De sumar seguidores a construir vínculos: por qué hoy las marcas necesitan comunidad (y no solo visibilidad)

De sumar seguidores a construir vínculos: por qué hoy las marcas necesitan comunidad (y no solo visibilidad)

Mate energizante: el ingrediente secreto que combate el cansancio y aporta energía

Mate energizante: el ingrediente secreto que combate el cansancio y aporta energía

¡No te olvides el paraguas! Desde cuándo va a llover en Tucumán, según el Servicio Meteorológico

¡No te olvides el paraguas! Desde cuándo va a llover en Tucumán, según el Servicio Meteorológico

Ganar músculo y perder grasa: ocho consejos clave que tenés que saber para lograrlo

Ganar músculo y perder grasa: ocho consejos clave que tenés que saber para lograrlo

Mitos y verdades sobre el vapeo y sus consecuencias

Mitos y verdades sobre el vapeo y sus consecuencias

Recuerdos fotográficos: hace 70 años crecían la flota, el servicio de trolebuses y nacía la línea 101

Recuerdos fotográficos: hace 70 años crecían la flota, el servicio de trolebuses y nacía la línea 101

La Quebrada de Lules se recuperó sin fuego ni ruido

La Quebrada de Lules se recuperó sin fuego ni ruido

Comentarios