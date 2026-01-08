Vacaciones low cost en Argentina: lugares poco conocidos para descansar de verdad

El centro del país, la provincia de Buenos Aires y la Patagonia reúnen algunos de los destinos más tranquilos y accesibles para quienes buscan vacaciones sin multitudes ni gastos excesivos. Son lugares donde la naturaleza marca el ritmo y donde es posible descansar, caminar, navegar o descubrir pequeñas historias locales sin necesidad de planificar un viaje largo o costoso.