La pizarra de la política

Por la soberanía latinoamericana

Partidos políticos y organizaciones sociales lanzaron el Foro Permanente de Defensa de la Soberanía de las Naciones Latinoamericanas de Tucumán, y declararon una “enérgica condena al artero ataque militar perpetrado por Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela”. “En un episodio sin precedentes, además del secuestro del Presidente de la Nación en ejercicio y su esposa, la población civil fue también víctima de la agresión. Según el periódico New York Times, habrían perdido la vida 45 personas”, aseveraron dirigentes del Frente Grande, de Unión y Progreso Social y de Libres del Sur, entre otros partidos firmantes. “Lo que está sucediendo es gravísimo”, advirtieron. Además, repudiaron “la vergonzosa postura del presidente (Javier) Milei y otros funcionarios de apoyo a la invasión, deshonrando la tradición de respeto de la autodeterminación de los pueblos que históricamente sostuvo Argentina (Doctrinas Drago, Calvo, Saavedra Lamas)”. Instaron además “a todos los sectores democráticos, sociales y políticos a manifestarse, movilizarse y apoyar todas las actividades que se realicen en defensa de la soberanía de las naciones latinoamericanas”.