La pizarra de la política

Por la soberanía latinoamericana
Partidos políticos y organizaciones sociales lanzaron el Foro Permanente de Defensa de la Soberanía de las Naciones Latinoamericanas de Tucumán, y declararon una “enérgica condena al artero ataque militar perpetrado por Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela”. “En un episodio sin precedentes, además del secuestro del Presidente de la Nación en ejercicio y su esposa, la población civil fue también víctima de la agresión. Según el periódico New York Times, habrían perdido la vida 45 personas”, aseveraron dirigentes del Frente Grande, de Unión y Progreso Social y de Libres del Sur, entre otros partidos firmantes. “Lo que está sucediendo es gravísimo”, advirtieron. Además, repudiaron “la vergonzosa postura del presidente (Javier) Milei y otros funcionarios de apoyo a la invasión, deshonrando la tradición de respeto de la autodeterminación de los pueblos que históricamente sostuvo Argentina (Doctrinas Drago, Calvo, Saavedra Lamas)”. Instaron además “a todos los sectores democráticos, sociales y políticos a manifestarse, movilizarse y apoyar todas las actividades que se realicen en defensa de la soberanía de las naciones latinoamericanas”.
“Ensuciaron la casa histórica”
El legislador Claudio Viña celebró “la detención del dictador (Nicolás) Maduro en una operación cinematográfica llevada a cabo por el gobierno de los EEUU”. Al analizar la situación en Venezuela, el opositor recordó un hecho registrado en esta provincia durante el kirchnerismo. “Hace 16 años, se dieron cita en Tucumán, en oportunidad de la Cumbre del Mercosur, algunos de los responsables de los fracasos de varios países de Latinoamérica. El 30 de junio de 2008, el dictador Chávez, ya en ese momento acompañado por el capturado narco terrorista Maduro, junto al impresentable de Evo Morales y al atrasado ideológico de Lula Da Silva arribaron a nuestra ciudad. Todos ellos fueron agasajados por Alperovich, Manzur y Cristina, dos de ellos hoy condenados”, indicó. Y agregó: “lamentamos que hayan ensuciado la fachada de nuestra Casa Histórica de la Independencia, parándose delante de ella para sacarse fotos”.