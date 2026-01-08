Por las lluvias, Juri pidió que no se arroje basura a la calle

La posibilidad de inundaciones por las fuertes lluvias que se anuncian para el verano tiene en alerta a las autoridades de la San Miguel de Tucumán. Y, al margen de las obras hídricas y de los trabajos preventivos, desde el municipio efectuaron un pedido a los vecinos. “Queremos llamar a la reflexión a los ciudadanos, para que no arrojen basura”, instó el presidente del Concejo Deliberante de la Capital, Fernando Juri, en una entrevista con “Buen Día Verano”.
El dirigente peronista quedó al frente del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) por la licencia que tomó la intendenta, Rossana Chahla, en el receso de verano. Y, en diálogo con LG Play, repasó los principales temas en la agenda municipal.
Juri explicó que estuvo reunido con la secretaria de Gobierno la Capital, Camila Giuliano, y con el equipo de Servicios Públicos, para abordar los puntos vinculados a la gestión. En ese marco, el justicialista recordó que “tenemos previstas tormentas” para esta época. “Si bien ya se viene haciendo, queremos profundizar (en los trabajos) de limpieza”, indicó.
Mencionó por ejemplo tareas de poda previstas para la zona del parque El Provincial, además de inspecciones y controles sobre la situación de los canales y de los principales desagües de la ciudad.
En ese sentido, Juri aprovechó para transmitir una solicitud a los vecinos. “En algunos casos, la infraestructura no está adaptada a la cantidad de agua que cae. Pero más allá de todos los esfuerzos que pueda hacer el municipio, la cantidad de basura que hay en la calle, que la tiran los vecinos, tapa los canales de desagüe y eso complica más aún”, alertó el concejal.
Recordó luego que Tucumán tiene la característica de registrar “muchos milímetros en pocos minutos”. “El suelo no tiene tiempo de absorber y por lo tanto se producen este tipo de inundaciones”, apuntó.
Marcó luego que, en las acciones conjuntas entre la Casa de Gobierno y la Intendencia, está incluida la inversión de recursos para mejorar esa infraestructura hídrica. “Por eso, el gobernador (Osvaldo Jaldo) ha firmado con la intendenta Chahla un programa de financiamiento estratégico, tanto en la zona sur como en la zona norte, para emprender un complejo de obras que van a servir para evitar inundaciones”, añadió.
Destacó que ese proceso administrativo está en marcha (el llamado a licitación se iniciará el 19 de este mes), y marcó que, según el convenio, la Provincia y la Municipalidad costearán en conjunto los trabajos.
A la vez, Juri se refirió a otros temas en la agenda municipal, que requieren de la labor conjunta entre la Intendencia y el Concejo Deliberante. Mencionó en esa línea la puesta en marcha de la comisión especial que abordará el nuevo Código de Planeamiento Urbano (CPU), con la integración de ediles y de funcionarios, y con la participación de expertos de diferentes estamentos (profesionales, universitarios, etcétera).
El referente del PJ marcó luego que la movilidad urbana será un asunto clave a discutir, dentro del nuevo CPU. Añadió que, si bien ya se sancionó la ordenanza que regula las app de transporte (como Uber Moto), se está avanzando en el ámbito del Ejecutivo municipal con la reglamentación de esa disposición. A la vez, se expresó a favor de avanzar con el debate de fondo respecto al sistema de transporte público, al que calificó como “obsoleto”. “Estuve hablando con el gobernador y con la intendenta. Este año lo vamos a abordar firmemente”, anticipó.