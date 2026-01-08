Por las lluvias, Juri pidió que no se arroje basura a la calle

El referente del PJ marcó luego que la movilidad urbana será un asunto clave a discutir, dentro del nuevo CPU. Añadió que, si bien ya se sancionó la ordenanza que regula las app de transporte (como Uber Moto), se está avanzando en el ámbito del Ejecutivo municipal con la reglamentación de esa disposición. A la vez, se expresó a favor de avanzar con el debate de fondo respecto al sistema de transporte público, al que calificó como “obsoleto”. “Estuve hablando con el gobernador y con la intendenta. Este año lo vamos a abordar firmemente”, anticipó.