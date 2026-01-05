El fisco ya no se enfocará en “perseguir” deudas insignificantes

Con la Ley de Inocencia Fiscal, una de las reformas que el Congreso aprobó fue la de terminar con la investigación tributaria sobre los pequeños contribuyentes, actualizando antiguos montos que habían quedado absorbidos por la inflación y modificando de tal modo las finanzas del ciudadano. Esto supone una modificación en materia de recaudación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), por la que el Gobierno busca que la entidad deje de perseguir a contribuyentes por deudas insignificantes, concentrándose solamente en los grandes evasores fiscales.