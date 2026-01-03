Gustavo Abregú ya fue presentado en Instituto y Ulises Vera emprendió viaje para sumarse a Quilmes

El mercado empieza a traducirse en imágenes concretas para San Martín de Tucumán. Lo que en las últimas semanas había sido despedida, negociación y contexto, ahora tomó forma oficial. Gustavo Abregú fue presentado como nuevo refuerzo de Instituto, mientras que Ulises Vera ya partió rumbo a Buenos Aires para incorporarse a Quilmes.
En Córdoba, Instituto confirmó la llegada de Abregú a través de un video institucional difundido en redes sociales. En las imágenes se lo ve ingresando al estadio y posando con la camiseta albirroja, en el marco de un anuncio que lo ubica como el séptimo refuerzo del plantel para la temporada 2026. El mediocampista firmó contrato por un año, con opción de compra, y llega en condición de libre tras finalizar su vínculo con el "Santo".
El anuncio terminó de cerrar un ciclo que ya estaba asumido puertas adentro en La Ciudadela. Abregú se despide del club que lo formó, al que llegó casi de casualidad y en el que recorrió todo el camino posible: inferiores, Reserva y Primera. Su historia estuvo marcada por la paciencia, la adaptación (de defensor a volante central) y la continuidad que encontró en los últimos años, con más de cien partidos oficiales, protagonismo sostenido y hasta la cinta de capitán en 2024. También fue parte de momentos fuertes de la última década como el Federal A 2016 y los ascensos a la Primera Nacional y a Primera División.
El paso a Instituto aparece como una decisión de carrera en el momento justo. Con el contrato cumplido y la lectura de que el nuevo proyecto deportivo no le garantizaba el volumen de minutos que venía teniendo, eligió cerrar su etapa sin conflictos y apostar al desafío de la máxima categoría.
Mientras tanto, en Tucumán, otra imagen sintetizó una salida distinta e igual de significativa. Vera publicó en sus redes una foto familiar en la Terminal de Ómnibus, en el instante previo a emprender viaje hacia Buenos Aires para sumarse a Quilmes. Fue una despedida íntima, lejos de lo institucional, pero cargada de sentido.
El volante de 22 años ya había dejado su mensaje días atrás en Instagram, donde habló de orgullo, agradecimiento y pertenencia. Su salida se dio tras semanas de charlas que no llegaron a buen puerto. San Martín intentó retenerlo, valorando su crecimiento y su rendimiento (30 partidos en la última temporada, 23 como titular), pero el pedido económico resultó imposible de afrontar. Así, el desenlace fue el que ya se perfilaba y optó por tener continuidad en otro club, también en condición de libre.
Para San Martín, las salidas de Abregú y Vera confirman un cierre de etapa doblemente sensible. Se van dos futbolistas formados en casa, con recorrido y protagonismo. Para ellos, en cambio, el mercado empieza a rodar con certezas. Uno ya fue presentado en Primera; el otro, con la valija hecha, inicia su próximo capítulo en Buenos Aires.