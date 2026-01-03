Gustavo Abregú ya fue presentado en Instituto y Ulises Vera emprendió viaje para sumarse a Quilmes

El anuncio terminó de cerrar un ciclo que ya estaba asumido puertas adentro en La Ciudadela. Abregú se despide del club que lo formó, al que llegó casi de casualidad y en el que recorrió todo el camino posible: inferiores, Reserva y Primera. Su historia estuvo marcada por la paciencia, la adaptación (de defensor a volante central) y la continuidad que encontró en los últimos años, con más de cien partidos oficiales, protagonismo sostenido y hasta la cinta de capitán en 2024. También fue parte de momentos fuertes de la última década como el Federal A 2016 y los ascensos a la Primera Nacional y a Primera División.