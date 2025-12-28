La historia detrás de la salida de Abregú: se va de San Martín y firmará con un equipo de Primera

¿Por qué se va ahora? Porque el escenario interno cambió justo en el tramo donde se definen los contratos. Con el inicio del nuevo proyecto y la conducción de Andrés Yllana, Abregú, más allá de las constantes charlas con la dirección deportiva a cargo de Facundo Pérez Castro, interpretó que no iba a tener el volumen de minutos que venía sosteniendo. Entre evaluación individual, competencia interna y un plantel que se reordena, eligió no esperar a que el año nuevo lo encuentre en una incertidumbre: prefirió cerrar su etapa con el contrato cumplido y apostar a un desafío en Primera. Esa decisión, incluso, retoma lo que expresó su representante: antes, cuando tuvo la opción de dar el salto, eligió quedarse para intentar el objetivo con San Martín. Esta vez, el contexto lo empujó hacia otro camino.