Año Nuevo en Tafí del Valle: alta demanda y expectativas renovadas para recibir el 2026

Con cabañas casi completas, hoteles con cupos limitados y una agenda cultural activa, el destino vuelve a ser uno de los más elegidos para despedir el año que se va y recibir el que llega.

VISITANTES. Desde inicios de esta última semana del año, la villa turística empezó a ver más movimiento en sus calles, negocios y plazas. VISITANTES. Desde inicios de esta última semana del año, la villa turística empezó a ver más movimiento en sus calles, negocios y plazas. La Gaceta / Foto de Analía Jaramillo
Ariane Armas
Por Ariane Armas Hace 5 Hs

Por su montañas, su aire fresco y su clima agradable, Tafí del Valle vuelve a posicionarse como uno de los destinos predilectos de los tucumanos para despedir el año. Es que para este cambio de calendario entre el 31 de diciembre de 2025 y el 3 de enero de 2026, el escenario ya muestra que la disponibilidad de alojamiento es limitada y la demanda es alta.

Un relevamiento realizado por LA GACETA revela que las cabañas y complejos turísticos son las primeras opciones en agotarse, especialmente aquellas pensadas para familias o grupos. En muchos casos, directamente ya no figuran plazas disponibles para Año Nuevo. Los hoteles, en cambio, aún muestran algunas habitaciones sueltas, aunque con cupos reducidos y tarifas propias de la temporada alta.

“Cuando empieza una nueva temporada siempre la esperamos con expectativas altas, porque son los momentos de mayor movimiento turístico. Enero y febrero son una época fuerte, y los Valles se convierten en una gran alternativa para huir de los calores agobiantes de las ciudades”, señaló la vicepresidenta del Ente Tucumán Turismo, Inés Frías Silva.

Cotizaciones

En términos de precios, el panorama también refleja esa presión turística. Para las fechas cercanas al inicio de enero, las noches en hoteles registran valores que van desde los $60.000 hasta más de $180.000 por noche para dos personas, según categoría y servicios.

Las hosterías y hoteles de nivel medio se mueven mayormente en un rango de $120.000 a $155.000 por noche, mientras que los hostales y opciones más económicas aún son la alternativa más accesible, con camas simples o habitaciones compartidas desde alrededor de $10.000 a $15.000 por noche.

En el caso de cabañas familiares, cuando aparecen disponibles, los valores suelen ser más elevados y superan con facilidad los $140.000 por noche, especialmente en fechas festivas.

Puntos positivos

Este contexto no sorprende a las autoridades locales. Para el director de Cultura de Tafí del Valle, Daniel Sánchez, la temporada comenzó con señales alentadoras. “Es un momento bastante complicado, pero tenemos muchas expectativas. La temporada se inauguró con una cantidad de asistentes muy importante, que creemos será la muestra de lo que vendrá después”, afirmó.

Según Sánchez, Tafí del Valle mantiene su atractivo intacto entre los tucumanos y visitantes de otras provincias. “Es un lugar lleno de historia, de costumbres, de tradiciones y de una excelente gastronomía”, remarcó.

A esa oferta tradicional se suman obras de infraestructura que buscan jerarquizar el destino. Dos semanas atrás, el Gobierno de la Provincia inauguró intervenciones clave para el turismo de los Valles Calchaquíes, encabezadas por el gobernador Osvaldo Jaldo junto a autoridades provinciales y municipales. Entre ellas se el Mirador del Cristo de La Quebradita, que revaloriza el entorno del emblemático monumento ubicado a 2.297 metros sobre el nivel del mar, con senderos temáticos, plazas y espacios para ceremonias, construidos con piedra y madera de la región. A esto se suma la nueva iluminación de cuatro kilómetros de la Ruta Provincial 307, una mejora clave en términos de seguridad vial para el acceso a Tafí del Valle.

“El tramo iluminado de la 307 le da progreso y seguridad tanto a la comunidad como a quienes nos visitan”, señaló Sánchez, quien además destacó el impacto del nuevo Cristo Bendicente, al que definió como “uno de los mejores balcones paisajísticos del norte argentino”.

Para todos los gustos

La propuesta cultural acompaña ese crecimiento. Durante el verano, Tafí del Valle ofrece actividades gratuitas todos los días en la plaza principal, además de talleres y experiencias artesanales en la sala cultural ubicada en la planta alta de la terminal de ómnibus. “Ahí se puede vivir la experiencia de ser artesano por un día, verlos trabajar en vivo, exponer y vender productos regionales hechos por artesanos tafinistas”, explicó el funcionario.

Otra de las fechas más esperadas será la del 20 al 22 de enero cuando se realice una nueva edición de la Fiesta Nacional del Queso, con la participación de Ángela Leiva, Las Voces de Orán, Christian Herrera, Lázaro Caballero, Sergio Galleguillo, Q’ Lokura y Los Herrera, entre otros.

Trabajo en conjunto

En paralelo, el sector público y privado trabaja para sostener el equilibrio entre precios y calidad de servicios. Sánchez reconoció que la situación económica impone desafíos. Incluso el gobernador pidió al sector privado un esfuerzo para cuidar las tarifas.

“Semanas antes del inicio del verano se realizaron reuniones que continúan en curso entre representantes del sector privado y el intendente Francisco Caliva, quienes están inolucrados y ocupados en que sea otra temporada exitosa”, -detalló Sánchez-“Se están escuchando todas las voces y los requerimientos de quienes visitan Tafí del Valle. La idea es que el turista se sienta conforme con los precios y con la calidad de lo que recibe”.

Los proyectos de aeropuerto para Tafí del Valle

Las primeras señales ya son visibles. “Podemos ver en toda la villa turística a visitantes de distintos puntos de la provincia que llegaron a descansar. Muchos vienen durante los fines de semana y otros ya se instalaron en casas de verano para una primera parte de la temporada”, contó el director cultural, y agradeció especialmente a los visitantes de la provincia. “Nos pone muy contentos que los tucumanos sigan apostando por Tafí del Valle y por cada rincón de Tucumán”, dijo.

En esa línea, Frías Silva contó que el movimiento turístico ya se percibe en el acceso a los Valles. “Me sorprendió la cantidad de autos que subían y bajaban. Eso marca claramente el movimiento que hay y la previsión de reservas que tenemos para esta temporada”, afirmó.

Con ocupación en ascenso, precios que reflejan la temporada alta y una agenda cultural y turística en marcha, Tafí del Valle se prepara para recibir el 2026 con optimismo y repleto de personas que quieren despedir el año entre cerros y paisajes majestuosos.

Pronóstico del tiempo: cómo estará el clima en los Valles

Para quienes planean despedir el año nuevo en Tafí del Valle, el clima parece acompañar la llegada de 2026 con condiciones típicas del verano ern las montañas, con temperaturas templadas, posibilidad de algunas precipitaciones y clima cambiante en las tardes.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional y proyecciones meteorológicas para el último día de diciembre y el feriado de Año Nuevo, las jornadas promedian máximas cercanas a los 21° C y 22° C, con temperaturas mínimas por la noche alrededor de 14° C a 15° C en ambos días.

Los modelos climáticos adelantan que podrían presentarse algunos chubascos o tormentas aisladas durante las tardes y comienzos de la noche, aunque los periodos matutinos suelen ser más estables y con sol parcial o nubosidad variable; una característica habitual de la estación estival en Tafí del Valle. Estas condiciones no deberían impedir las celebraciones al aire libre ni las actividades turísticas, aunque los visitantes deben estar atentos a cambios propios del clima de verano.

