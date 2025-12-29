Año Nuevo en Tafí del Valle: alta demanda y expectativas renovadas para recibir el 2026

A esa oferta tradicional se suman obras de infraestructura que buscan jerarquizar el destino. Dos semanas atrás, el Gobierno de la Provincia inauguró intervenciones clave para el turismo de los Valles Calchaquíes, encabezadas por el gobernador Osvaldo Jaldo junto a autoridades provinciales y municipales. Entre ellas se el Mirador del Cristo de La Quebradita, que revaloriza el entorno del emblemático monumento ubicado a 2.297 metros sobre el nivel del mar, con senderos temáticos, plazas y espacios para ceremonias, construidos con piedra y madera de la región. A esto se suma la nueva iluminación de cuatro kilómetros de la Ruta Provincial 307, una mejora clave en términos de seguridad vial para el acceso a Tafí del Valle.