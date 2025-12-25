El insólito error de la diputada Juliana Santillán durante su saludo navideño en las redes

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Juliana Santillán, protagonizó un llamativo episodio durante las celebraciones de fin de año al confundir la Navidad con la Pascua en un mensaje que publicó en sus redes sociales. El error no pasó desapercibido y generó una fuerte repercusión, con críticas y comentarios irónicos por parte de los usuarios, lo que finalmente la llevó a borrar el video horas después.
El episodio ocurrió cuando la legisladora compartió un mensaje de cierre de año en el que, además de repasar la gestión del espacio libertario, saludó por las fiestas con una frase que llamó la atención: “Feliz Nochebuena de Resurrección y Feliz Navidad para todos”. La confusión se hizo aún más evidente cuando, en el video, habló de una supuesta “Navidad de resurrección”.
En el mensaje, Santillán se dirigió a sus seguidores con un tono político y reflexivo. “En esta Navidad quiero hablarles, no solo como diputada, sino como una ciudadana más que cree profundamente en el cambio que estamos viviendo. Fue un año de decisiones firmes, coraje y poner fin a viejas prácticas que durante décadas nos llevaron al estancamiento”, expresó. También destacó el rumbo del Gobierno nacional: “Desde La Libertad Avanza empezamos a hacer lo que durante décadas parecía imposible: ordenar el Estado, terminar con los privilegios de la vieja política y poner en valor la cultura del trabajo, esfuerzo y libertad”.
En su mensaje, la diputada sostuvo que el oficialismo busca “devolverle a los argentinos la dignidad y el futuro” y agradeció el apoyo recibido en las urnas. “Eso no es un cheque en blanco, es una enorme responsabilidad que asumimos todos los días. Con compromiso, honestidad y convicción de no traicionar ese mandato de cambio, estamos acá”, afirmó.
Santillán también aseguró que la Argentina “comenzó a cambiar de rumbo” gracias a “millones de argentinos que todos los días trabajan, producen y educan por un futuro mejor para sus hijos”. Sin embargo, el cierre de su mensaje fue el que despertó mayor sorpresa: “Por eso esta Nochebuena y Navidad les deseo paz, amor y esperanza, que podamos abrazarnos y reencontrarnos con nuestros seres queridos, y renovar la fe, porque vale la pena seguir luchando por un país más libre, creíble y predecible. Sigamos defendiendo la responsabilidad y la verdad. Feliz Nochebuena para todos y que esta Navidad de resurrección los encuentre más fuertes y unidos que nunca. Salud”.
La confusión no pasó inadvertida. La Navidad es una de las celebraciones más importantes del cristianismo, ya que conmemora el nacimiento de Jesucristo. Fue establecida en el Concilio de Nicea del año 324, cuando se fijó el 25 de diciembre como fecha oficial, coincidente con el solsticio de invierno del hemisferio norte. En la Argentina, la celebración tiene lugar durante la Nochebuena, con reuniones familiares, brindis y regalos.
La “resurrección”, en cambio, corresponde a la Pascua, que conmemora el regreso a la vida de Jesús tras su crucifixión y es considerada la fecha central del calendario cristiano. La confusión entre ambas festividades fue lo que despertó una ola de comentarios en redes sociales.
“Ya no caigo más en los baiteos de la tal Juliana Santillán. Escribe burradas o se graba diciendo alguna incoherencia a propósito. No sé si le sirve o no, pero es buscado”, escribió un usuario. Otro ironizó: “Jesús ha nacido y muerto en Belén. Juliana Santillán reescribe la historia”.
Las críticas se multiplicaron a lo largo de la jornada y, ante la repercusión, la diputada decidió eliminar la publicación. Sin embargo, varios usuarios ya habían descargado el video y lo compartieron nuevamente, lo que mantuvo el episodio en el centro de la conversación pública durante varias horas.