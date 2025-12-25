El insólito error de la diputada Juliana Santillán durante su saludo navideño en las redes

Santillán también aseguró que la Argentina “comenzó a cambiar de rumbo” gracias a “millones de argentinos que todos los días trabajan, producen y educan por un futuro mejor para sus hijos”. Sin embargo, el cierre de su mensaje fue el que despertó mayor sorpresa: “Por eso esta Nochebuena y Navidad les deseo paz, amor y esperanza, que podamos abrazarnos y reencontrarnos con nuestros seres queridos, y renovar la fe, porque vale la pena seguir luchando por un país más libre, creíble y predecible. Sigamos defendiendo la responsabilidad y la verdad. Feliz Nochebuena para todos y que esta Navidad de resurrección los encuentre más fuertes y unidos que nunca. Salud”.