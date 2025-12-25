Enzo Pérez, a un paso de ser refuerzo de Argentinos Juniors

Desde hace semanas, Argentinos es el club del fútbol argentino que más avanzó en las gestiones. Hubo contactos formales, charlas con el entrenador Nicolás Diez y reuniones con el entorno del jugador. Si bien en un primer momento el propio DT admitió que la negociación era compleja, con el correr de los días el optimismo creció. El director deportivo Raúl Sanzotti confirmó que las partes están cerca de llegar a un acuerdo y aclaró que lo económico no representa un obstáculo, ya que el club trabaja con contratos por productividad.