Enzo Pérez, a un paso de ser refuerzo de Argentinos Juniors

Enzo Pérez está a un paso de convertirse en refuerzo de Argentinos Juniors. El mediocampista de 39 años quedó libre tras finalizar su segundo ciclo en River Plate, que terminó hace algunas semanas con poca continuidad y sin chances de renovación de contrato. Con el “Millonario” ya como parte de su pasado, el experimentado volante analiza su futuro y el “Bicho” aparece muy bien posicionado.
Desde hace semanas, Argentinos es el club del fútbol argentino que más avanzó en las gestiones. Hubo contactos formales, charlas con el entrenador Nicolás Diez y reuniones con el entorno del jugador. Si bien en un primer momento el propio DT admitió que la negociación era compleja, con el correr de los días el optimismo creció. El director deportivo Raúl Sanzotti confirmó que las partes están cerca de llegar a un acuerdo y aclaró que lo económico no representa un obstáculo, ya que el club trabaja con contratos por productividad.
Enzo Pérez prioriza seguir jugando al menos un año más y permanecer en Buenos Aires por cuestiones familiares. Aunque tiene otras ofertas —Atlanta United y Deportivo Maipú—, Argentinos Juniors se ilusiona con cerrar su llegada de cara a un 2026 exigente, con playoffs de Copa Libertadores y el cruce ante Barcelona de Ecuador en la fase previa