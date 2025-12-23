¿El 24 de diciembre será feriado? cómo será el movimiento del comercio

Ante la cercanía de los feriados por Navidad y Año Nuevo, el Gobierno nacional dispuso nuevas medidas para organizar las jornadas previas a las celebraciones, estableciendo un asueto administrativo para los empleados públicos los días 24 y 31 de diciembre. Esta normativa rige para la administración pública nacional y busca anticipar el cese de actividades para coordinar de mejor manera los festejos en todo el territorio.
La decisión, oficializada a través del Boletín Oficial, tiene como objetivo otorgar tiempo adicional a los trabajadores para organizar traslados, encuentros familiares y actividades recreativas. De este modo, la medida facilita la logística de fin de año y promueve un descanso extendido que simplifica los preparativos durante estas fechas especiales.
Cómo será el asueto administrativo este 24 y 31 de diciembre
Mediante el Decreto 883/2025, el presidente Javier Milei oficializó el asueto administrativo para los días 24 y 31 de diciembre. Esta medida alcanza de forma exclusiva al personal de la Administración Pública Nacional durante las jornadas previas a las fiestas. La normativa establece así un marco legal claro para el funcionamiento estatal en el cierre del año.
Los trabajadores contarán con mayor flexibilidad para coordinar los traslados necesarios hacia distintos destinos del país. De esta manera, el Gobierno busca facilitar la logística personal y los encuentros durante las festividades.
Qué pasará con el asueto del 24 en Tucumán
El gobernador Osvaldo Jaldo firmó este lunes el decreto 3.935/1, que declara el asueto administrativo para el 26 de diciembre y el 2 de enero en el ámbito de la Administración Pública Provincial Centralizada y Comunas Rurales, en el marco de los festejos de Fin de Año. La disposición se suma al asueto administrativo dictado para el 24 y el 31, que se había dictado en línea con lo anunciado por la Nación.
Para las previas a las festividades, el Poder Judicial de Tucumán y la Legislatura confirmaron la adhesión plena. Ahora, estos poderes, los municipios, los entes descentralizados y los organismos autárquicos deben resolver si se suman también para el 26 de diciembre y el 2 de enero.
Atención del comercio entre el 23 y 25 de diciembre
La atención no será la habitual, al menos no desde el pasado lunes 22. El único día en que se respetarán los horarios acostumbrados de apertura de los comercios será el lunes. La atención será de 9 a 13, por la mañana y de 17.30 a 21.30 por la tarde, tal como se determinó en noviembre.
Desde el martes, sin embargo, la apertura será diferente. El 23 de diciembre el comercio tendrá un horario extendido de atención. Los vendedores de la capital brindarán servicio en horario corrido desde las 9.30 hasta las 21.30. Las horas extras deben abonarse según la Ley n.° 20.744.
El día miércoles, la víspera de la Navidad, también habrá horario de atención corrido, pero no será extendido. La actividad iniciará por la mañana a las 9 y finalizará por la tarde a las 17 para que los comerciantes puedan también preparar su Nochebuena. El jueves 25 es feriado por Navidad, por lo que se espera que los comercios no atiendan.