¿El 24 de diciembre será feriado? cómo será el movimiento del comercio

Qué pasará con el asueto del 24 en Tucumán

El gobernador Osvaldo Jaldo firmó este lunes el decreto 3.935/1, que declara el asueto administrativo para el 26 de diciembre y el 2 de enero en el ámbito de la Administración Pública Provincial Centralizada y Comunas Rurales, en el marco de los festejos de Fin de Año. La disposición se suma al asueto administrativo dictado para el 24 y el 31, que se había dictado en línea con lo anunciado por la Nación.