Secciones
LA GACETA
Mundo

¿Por qué en esta remota isla celebran la Navidad una semana y media después que el resto del mundo?

En Foula, todo ocurre con "delay". Mientras el 25 de diciembre en el resto del mundo se abren los regalos, allí apenas están pensando qué lugar ocupará el árbol festivo.

En Foula, las tradiciones están sumamente arraigadas, incluso el calendario medieval. En Foula, las tradiciones están sumamente arraigadas, incluso el calendario medieval. Fuente: Evgeniy Maloletka/Associated Press
Por Luisina Acosta Hace 2 Hs

En Foula el tiempo corre más lento, o más bien, las convenciones sociales son bastante distintas. Mientras en el mundo entero los comercios se llenan de compradores arrebatados, los shows de villancicos no paran de sonar y las guirnaldas ya no tienen descanso en medio del frenesí, en esta remota isla apenas están comenzando a hablar de las decoraciones de Navidad.

¿Cómo se celebra la Navidad en otros países? Cinco tradiciones extrañas alrededor del mundo que te dejarán sin palabras

¿Cómo se celebra la Navidad en otros países? Cinco tradiciones extrañas alrededor del mundo que te dejarán sin palabras

Para el 6 de enero, los habitantes de Foula estarán abriendo los regalos navideños, mientras que el resto del mundo deberá afrontar la nostalgia del fin de la alegría festiva. En esta isla de Shetland, un archipiélago de Escocia, el Año Nuevo también llega más tarde: recién el 13 de enero estarán brindando por el nuevo 2026.

Foula, una pequeña isla donde el tiempo va “más despacio”

Foula es una de las islas habitadas permanentemente más remotas del Reino Unido. Allí tan solo viven 40 personas y todas las fiestas se celebran con “delay”: la Navidad ocurre con unos 12 días de diferencia y el Año Nuevo con 18. Esto se debe a que sus habitantes nunca introdujeron el calendario gregoriano moderno, como sí lo hizo Gran Bretaña en 1752, al igual que la mayor parte del globo.

"Muchos hogares de la isla no hacen absolutamente nada el 25 de diciembre", declaró el residente Ken Gear a Business Insider. "El día principal es el 6 de enero". El calendario juliano dicta otra cosa y así es como sus habitantes “lo hicieron siempre”, afirmó uno de ellos al medio BBC News. A pesar de que hace más de cuatro siglos el Papa Gregorio XIII diseñó el calendario utilizado hoy para reemplazar al juliano (y así subsanar el error de cálculo del tiempo que tarda la Tierra en girar alrededor del Sol), los residentes de Foula prefirieron mantener sus tradiciones en cuanto a las festividades de fin de año.

Sin embargo, los isleños no siguen el calendario juliano como una regla diaria estricta debido a cuestiones prácticas, ya que tienen que adaptarse a los horarios de aviones y ferris. Gear señaló que no viven con un retraso de 12 días todo el año, aunque sí celebran ocasiones especiales según el esquema tradicional. Esto incluye Navidad (o "Yule"), Año Nuevo (o "Newerday", el 13 de enero) y Halloween (el "Old Hallowmas").

Las tradiciones arraigadas de Foula

Foula se encuentra a unos 160 kilómetros de la costa continental. No tiene tiendas ni clubes, aunque hay una enfermera y una profesora, según Condé Nast Traveler. El lugar también es conocido por su turismo ornitológico. En Foula las tradiciones están muy arraigadas: es el último lugar de Gran Bretaña donde se habló el antiguo idioma nórdico, el Norn.

Allí el ambiente familiar es clave. En Navidad, los lugareños "salen de visita" y un residente se ofrece como anfitrión de facto. Luego todos se reúnen para beber whisky u oporto de botellas compartidas y disfrutan cantando y bailando (el Foula Reel es un elemento básico) con música tradicional de violín hasta altas horas de la noche.

"De hecho, Papá Noel viene a casa dos veces", contó Gear, señalando que reparte regalos tanto el 25 de diciembre como el 6 de enero. La comida es similar: muchas familias disfrutan de pavo o un asado. "Sabemos que es un poco pintoresco, pero eso está bien", concluyó Gear sobre el orgullo de preservar sus costumbres.


Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Qué significa mirar demasiadas veces el celular en la mesa navideña, según un estudio

Qué significa mirar demasiadas veces el celular en la mesa navideña, según un estudio

Árbol de Navidad: ¿qué significa y qué atrae cada color en las decoraciones?

Árbol de Navidad: ¿qué significa y qué atrae cada color en las decoraciones?

¿Cómo se celebra la Navidad en otros países? Cinco tradiciones extrañas alrededor del mundo que te dejarán sin palabras

¿Cómo se celebra la Navidad en otros países? Cinco tradiciones extrañas alrededor del mundo que te dejarán sin palabras

De esta manera tenés que decorar tu mesa navideña para atraer la salud y el dinero, según el Feng Shui

De esta manera tenés que decorar tu mesa navideña para atraer la salud y el dinero, según el Feng Shui

Qué llevar a la mesa navideña: en 15 minutos y con una masa de tarta resolvés una cena riquísima

Qué llevar a la mesa navideña: en 15 minutos y con una masa de tarta resolvés una cena riquísima

Lo más popular
Jaldo decreta el asueto administrativo para el 26 de diciembre y el 2 de enero: qué implica la medida
1

Jaldo decreta el asueto administrativo para el 26 de diciembre y el 2 de enero: qué implica la medida

Caso Paulina Lebbos: “Kaleñuk es el verdadero hijo del poder”
2

Caso Paulina Lebbos: “Kaleñuk es el verdadero hijo del poder”

Miguel Acevedo: “La reforma no dependía sólo de mí; yo di todo”
3

Miguel Acevedo: “La reforma no dependía sólo de mí; yo di todo”

El tiempo en Tucumán: la semana comienza gris, lluviosa y con un marcado descenso de la temperatura
4

El tiempo en Tucumán: la semana comienza gris, lluviosa y con un marcado descenso de la temperatura

Hollywood llora al actor James Ransone
5

Hollywood llora al actor James Ransone

La Corte Suprema nacional confirmó la destitución del ex juez Guyot
6

La Corte Suprema nacional confirmó la destitución del ex juez Guyot

Más Noticias
Chano reveló cómo era trabajar con Damián Betular antes de ser famosos

Chano reveló cómo era trabajar con Damián Betular antes de ser famosos

Qué es la apendicitis con peritonitis y quiénes tienen más riesgo de padecerla

Qué es la apendicitis con peritonitis y quiénes tienen más riesgo de padecerla

¿Cuál fue la causa de muerte de James Ransone, el actor de IT?

¿Cuál fue la causa de muerte de James Ransone, el actor de "IT"?

El ex actor de Nickelodeon, Tylor Chase, fue visto viviendo en las calles nuevamente

El ex actor de Nickelodeon, Tylor Chase, fue visto viviendo en las calles nuevamente

Tormentas fuertes y vientos: estas son las 18 provincias en alerta para este lunes

Tormentas fuertes y vientos: estas son las 18 provincias en alerta para este lunes

Evangelina Anderson rompió el silencio: la verdad tras su supuesta ruptura con Ian Lucas y la reconciliación con Martín Demichelis

Evangelina Anderson rompió el silencio: la verdad tras su supuesta ruptura con Ian Lucas y la reconciliación con Martín Demichelis

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Comentarios