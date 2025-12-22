¿Por qué en esta remota isla celebran la Navidad una semana y media después que el resto del mundo?

En Foula el tiempo corre más lento, o más bien, las convenciones sociales son bastante distintas. Mientras en el mundo entero los comercios se llenan de compradores arrebatados, los shows de villancicos no paran de sonar y las guirnaldas ya no tienen descanso en medio del frenesí, en esta remota isla apenas están comenzando a hablar de las decoraciones de Navidad.
Para el 6 de enero, los habitantes de Foula estarán abriendo los regalos navideños, mientras que el resto del mundo deberá afrontar la nostalgia del fin de la alegría festiva. En esta isla de Shetland, un archipiélago de Escocia, el Año Nuevo también llega más tarde: recién el 13 de enero estarán brindando por el nuevo 2026.
Foula, una pequeña isla donde el tiempo va “más despacio”
Foula es una de las islas habitadas permanentemente más remotas del Reino Unido. Allí tan solo viven 40 personas y todas las fiestas se celebran con “delay”: la Navidad ocurre con unos 12 días de diferencia y el Año Nuevo con 18. Esto se debe a que sus habitantes nunca introdujeron el calendario gregoriano moderno, como sí lo hizo Gran Bretaña en 1752, al igual que la mayor parte del globo.
"Muchos hogares de la isla no hacen absolutamente nada el 25 de diciembre", declaró el residente Ken Gear a Business Insider. "El día principal es el 6 de enero". El calendario juliano dicta otra cosa y así es como sus habitantes “lo hicieron siempre”, afirmó uno de ellos al medio BBC News. A pesar de que hace más de cuatro siglos el Papa Gregorio XIII diseñó el calendario utilizado hoy para reemplazar al juliano (y así subsanar el error de cálculo del tiempo que tarda la Tierra en girar alrededor del Sol), los residentes de Foula prefirieron mantener sus tradiciones en cuanto a las festividades de fin de año.
Sin embargo, los isleños no siguen el calendario juliano como una regla diaria estricta debido a cuestiones prácticas, ya que tienen que adaptarse a los horarios de aviones y ferris. Gear señaló que no viven con un retraso de 12 días todo el año, aunque sí celebran ocasiones especiales según el esquema tradicional. Esto incluye Navidad (o "Yule"), Año Nuevo (o "Newerday", el 13 de enero) y Halloween (el "Old Hallowmas").
Las tradiciones arraigadas de Foula
Foula se encuentra a unos 160 kilómetros de la costa continental. No tiene tiendas ni clubes, aunque hay una enfermera y una profesora, según Condé Nast Traveler. El lugar también es conocido por su turismo ornitológico. En Foula las tradiciones están muy arraigadas: es el último lugar de Gran Bretaña donde se habló el antiguo idioma nórdico, el Norn.
Allí el ambiente familiar es clave. En Navidad, los lugareños "salen de visita" y un residente se ofrece como anfitrión de facto. Luego todos se reúnen para beber whisky u oporto de botellas compartidas y disfrutan cantando y bailando (el Foula Reel es un elemento básico) con música tradicional de violín hasta altas horas de la noche.
"De hecho, Papá Noel viene a casa dos veces", contó Gear, señalando que reparte regalos tanto el 25 de diciembre como el 6 de enero. La comida es similar: muchas familias disfrutan de pavo o un asado. "Sabemos que es un poco pintoresco, pero eso está bien", concluyó Gear sobre el orgullo de preservar sus costumbres.