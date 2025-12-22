¿Por qué en esta remota isla celebran la Navidad una semana y media después que el resto del mundo?

"Muchos hogares de la isla no hacen absolutamente nada el 25 de diciembre", declaró el residente Ken Gear a Business Insider. "El día principal es el 6 de enero". El calendario juliano dicta otra cosa y así es como sus habitantes “lo hicieron siempre”, afirmó uno de ellos al medio BBC News. A pesar de que hace más de cuatro siglos el Papa Gregorio XIII diseñó el calendario utilizado hoy para reemplazar al juliano (y así subsanar el error de cálculo del tiempo que tarda la Tierra en girar alrededor del Sol), los residentes de Foula prefirieron mantener sus tradiciones en cuanto a las festividades de fin de año.