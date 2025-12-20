El costo de fertilizar una hectárea creció un 50% entre 2024 y 2025

Resulta importante tener en cuenta las variaciones de los gastos de fertilización en las dos últimas campañas. Y al respecto conviene observar el informe elaborado por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), que muestra cómo se trabajó en determinar los gastos de fertilización. El documento precisa que se consideraron las siguientes alternativas: a.- Urea 120 kg/ha + Biofertilizante 10 l/ha; b.- CAN 120 kg/ha + Biofertilizante 10 l/ha, y c.- Urea 240 kg/ha. La urea se aplicó con un fertilizador-cultivador; el CAN con una fertilizadora neumática y el biofertilizante con una pulverizadora autopropulsada.
El precio de los fertilizantes y las tarifas de las labores corresponden a octubre de 2024 y a octubre de 2025. Los precios no incluyen IVA.
Para las alternativas consideradas los costos de fertilización por hectárea en 2025/26 oscilan entre los $ 165.806 y los $ 310.118 por hectárea (figura 3). Estos valores muestran un aumento de entre un 46% y un 49%, respecto de los de 2024. Del gasto total, entre el 53% y el 73% corresponde al fertilizante; y entre un 27% y un 33%, a las aplicaciones de estos.
Mientras el precio de los fertilizantes aumentó el 53% en pesos, el gasto en las tareas de aplicación creció entre un 25% y un 34%. El tipo de cambio utilizado para llevar el precio de los fertilizantes a pesos corrientes fue de $ 986 por dólar en 2024; y de $ 1.432 en 2025.
La alternativa más económica resultó el uso de CAN, aplicado con fertilizadora neumática y combinado con el biofertilizante.
Una alternativa de aplicación también es el uso de cuatro paquetes, en este caso el gasto de aplicación sería del orden de los $ 64.250 por hectárea. Se debe a la disminución en el precio de la urea y a una leve suba del precio del azúcar durante los últimos días de octubre.
Expresar el gasto en bolsas de 50 kg de azúcar blanco tipo A permite conocer de una manera más precisa la realidad del cañero, relacionando también el gasto con el ingreso del productor. Esto es especialmente práctico en Tucumán, donde los contratos se establecen mayormente mediante el sistema de maquila.
En bolsas de azúcar por hectárea, el costo en 2025/26 varió entre 8,5 y 15,8 bolsas -entre 2,7 y 4,7 bolsas más que en 2024/25 (Figura 4)-. Los precios de azúcar considerados fueron de $ 19.203 (promedio de octubre de 2024) y de $ 19.588 (promedio al 20 de octubre de 2025).