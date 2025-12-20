El costo de fertilizar una hectárea creció un 50% entre 2024 y 2025

Para las alternativas consideradas los costos de fertilización por hectárea en 2025/26 oscilan entre los $ 165.806 y los $ 310.118 por hectárea (figura 3). Estos valores muestran un aumento de entre un 46% y un 49%, respecto de los de 2024. Del gasto total, entre el 53% y el 73% corresponde al fertilizante; y entre un 27% y un 33%, a las aplicaciones de estos.