En el último lustro se precisó una media de tres bolsas de azúcar para comprar 100 kg de urea

Se observa que sólo en los años 2020 y 2023 la relación fue favorable frente a este promedio: durante 2020, debido a los menores precios de la urea, y en 2023, a raíz del excepcional precio del azúcar. Además, si se contrastan los promedios mensuales frente al de octubre de cada año se observa que, en 2020, 2021 y en parte de 2023 y de 2025 las compras realizadas antes de octubre fueron más ventajosas. Cabe precisar que se consideró octubre debido a que se trata del mes durante el cual se recomienda fertilizar.