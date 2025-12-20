En el último lustro se precisó una media de tres bolsas de azúcar para comprar 100 kg de urea

La Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) publicó las implicancias económicas y técnicas de la fertilización en caña de azúcar, una práctica agrícola fundamental para lograr un adecuado crecimiento y desarrollo de un cañaveral. La difusión se dio mediante un informe técnico, oportunamente publicado en la revista Reporte Agroindustrial, de la entidad agrocientífica.
El documento persigue el objetivo de ofrecer una referencia técnica que permita dimensionar el impacto de las variaciones de los precios del azúcar y de la urea sobre los costos de fertilización en caña de azúcar. En ese sentido se analiza la evolución en los precios de la urea y su relación con el valor del azúcar entre los años 2020 y 2025. Esta vinculación muestra importantes oscilaciones.
Se comparan también los gastos de fertilización de caña soca para las campañas 2024/25 y 2025/26, en la cual se consideran tres alternativas de manejo y se expresan los costos en términos de pesos por ha y de su equivalente en bolsas de azúcar.
Se observa también un incremento de entre un 46% y un 49% del gasto en pesos; y de entre tres y cinco bolsas por hectárea, según la alternativa de fertilización considerada. A raíz de ello resulta interesante observar esta evolución a la hora de tomar la decisión de fertilizar los cultivos.
Durante los últimos años, el precio de la urea -principal fuente de nitrógeno utilizada en el cultivo de caña de azúcar en nuestra región- mostró una importante volatilidad. Durante el período analizado, el valor medio se ubicó en torno de los U$S 700 por tonelada, con una media mensual mínima de U$S 400 por tonelada y máxima de U$S 1.380 por tonelada.
Si se compara el registro de octubre de 2025 (U$S 610 la tonelada) con el de octubre de 2024 se advierte un aumento de un 4,7%. Cabe agregar que entre septiembre y octubre de 2025 se registró una disminución en el precio de la urea de un 8,3%.
En lo que respecta al nitrato de amonio calcáreo (CAN), la variación interanual del precio fue de un 5%, pasando de U$S 530 a U$S 588 la tonelada.
Para evaluar la relación insumo-producto se determinó cuántas bolsas de azúcar fueron necesarias para adquirir 100 kg de urea entre 2020 y 2024.
El informe realizado por técnicos de la Eeaoc indica que durante ese período, en promedio, se necesitaron 2,9 bolsas de azúcar para cubrir el costo para incorporar 100 kg de urea.
En la figura, las barras de color beige muestran la variación mensual del poder de compra del azúcar respecto de la urea; las rojas indican la relación en el mes de octubre de cada año, y la línea negra indica el promedio 2020-2025 para esta relación.
Se observa que sólo en los años 2020 y 2023 la relación fue favorable frente a este promedio: durante 2020, debido a los menores precios de la urea, y en 2023, a raíz del excepcional precio del azúcar. Además, si se contrastan los promedios mensuales frente al de octubre de cada año se observa que, en 2020, 2021 y en parte de 2023 y de 2025 las compras realizadas antes de octubre fueron más ventajosas. Cabe precisar que se consideró octubre debido a que se trata del mes durante el cual se recomienda fertilizar.