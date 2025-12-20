Secciones
EconomíaRural

Fertilización: un pilar para la alta productividad cañera local

Técnicos de la entidad afirman que genera un aumento en el rendimiento.

Fertilización: un pilar para la alta productividad cañera local
Hace 7 Hs

La evolución de la relación azúcar/urea entre 2020 y 2025 muestra una fuerte sensibilidad del poder de compra del azúcar frente a los fertilizantes, de acuerdo a un informe elaborado por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), publicado en la revista Reporte Agroindustrial.

Los costos de fertilización en caña de azúcar en Tucumán siguen aumentando, impulsados por la volatilidad de los precios internacionales de los fertilizantes y por la devaluación del peso. Entre las campañas 2024/25 y 2025/26 el aumento interanual se ubicó entre 46 % y 49 % (según el tipo y la dosis de fertilizante aplicado), con una incidencia importante del precio de la urea que, pese a una leve baja reciente, mantiene un nivel elevado en dólares. La comparación de alternativas de manejo muestra que el uso de CAN combinado con biofertilizante representa la opción más económica.

Expresado en bolsas de azúcar por hectárea, el costo en 2025 varió entre 8,5 y 15,8 bolsas; es decir entre 2,7 y 4,7 bolsas más que en 2024.

El productor de caña de azúcar sabe que la fertilización es crucial porque el suelo no provee todos los nutrientes, mejorando el desarrollo radicular y foliar, aumentando la población de tallos y el rendimiento (hasta 20% o más), y asegurando producciones sostenibles; en especial, con nitrógeno y fósforo, según investigaciones realizadas por la institución.

La Eeaoc enfatiza la fertilización nitrogenada oportuna, el uso de bioestimulantes (zinc, boro) y el manejo de fósforo en suelos específicos para lograr mayor productividad y calidad, incluso investigando alternativas más sostenibles.

Los técnicos afirman que la fertilización genera el aumento del rendimiento, ya que incrementa la población de tallos (entre dos y cuatro más por metro) y el rendimiento (hasta 20%), superando las limitaciones del suelo.

Indican que hay un mejor desarrollo, ya que promueve raíces más fuertes, mejor absorción de nutrientes y mayor tolerancia a estrés.

Afirman por otro lado la necesidad del uso de nitrógeno porque ayuda a los altos rendimientos, y que su falta reduce drásticamente la producción y calidad.

Hay que realizar esta práctica de manera oportuna, ya que atrasos en la fertilización nitrogenada reducen beneficios y afectan la maduración.

Nutrientes Clave: Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Potasio (K) son esenciales; en suelos específicos (arcillosos) el K puede ser crítico, y el P mejora rendimientos en renovaciones.

Puntos clave de manejo

Nitrógeno: La urea (46% N) es común, pero su aprovechamiento es bajo (20-50%), requiriendo incorporación al suelo.

Fertilización Líquida: puede ser tan efectiva como la urea, pero requiere equipos para incorporar en suelos con rastrojo o arenosos para evitar pérdidas.

Fósforo: necesario en suelos con bajos niveles, aplicado en el surco en renovaciones.

En resumen, la fertilización es un pilar para la alta productividad cañera en Tucumán, guiada por la investigación de la Eeaoc para optimizar el uso de nutrientes y asegurar la viabilidad económica del cultivo.

Temas TucumánEstación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El origen del vitel toné: los secretos de una receta que nos une con nuestros abuelos
1

El origen del vitel toné: los secretos de una receta que nos une con nuestros abuelos

¿Qué vino compro para las cenas de Navidad y Fin de Año? Las opciones de los sommeliers tucumanos por menos de $15.000
2

¿Qué vino compro para las cenas de Navidad y Fin de Año? Las opciones de los sommeliers tucumanos por menos de $15.000

Cumbia y folclore se fusionan en la Orquesta Enrique Segoviano
3

Cumbia y folclore se fusionan en la Orquesta Enrique Segoviano

Titiriteros independientes que se formaron junto al elenco estable presentan tres obras
4

Titiriteros independientes que se formaron junto al elenco estable presentan tres obras

Vitale-Baglietto actúan hoy en Tucumán: la universidad, el arte y los recuerdos
5

Vitale-Baglietto actúan hoy en Tucumán: la universidad, el arte y los recuerdos

Los Números de Oro de LA GACETA repartieron $12 millones entre cinco afortunados
6

Los Números de Oro de LA GACETA repartieron $12 millones entre cinco afortunados

Más Noticias
La pésima costumbre de llenar de cemento el parque 9 de Julio

La pésima costumbre de llenar de cemento el parque 9 de Julio

La juventud se apoderó de la Casa Histórica para repensar la Independencia

La juventud se apoderó de la Casa Histórica para repensar la Independencia

LA GACETA entrega un papel especial para envolver regalos de Navidad

LA GACETA entrega un papel especial para envolver regalos de Navidad

Titiriteros independientes que se formaron junto al elenco estable presentan tres obras

Titiriteros independientes que se formaron junto al elenco estable presentan tres obras

Vitale-Baglietto actúan hoy en Tucumán: la universidad, el arte y los recuerdos

Vitale-Baglietto actúan hoy en Tucumán: la universidad, el arte y los recuerdos

Por fin un final brillante para una serie

Por fin un final brillante para una serie

Los Números de Oro de LA GACETA repartieron $12 millones entre cinco afortunados

Los Números de Oro de LA GACETA repartieron $12 millones entre cinco afortunados

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Comentarios