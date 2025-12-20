Fertilización: un pilar para la alta productividad cañera local

Los costos de fertilización en caña de azúcar en Tucumán siguen aumentando, impulsados por la volatilidad de los precios internacionales de los fertilizantes y por la devaluación del peso. Entre las campañas 2024/25 y 2025/26 el aumento interanual se ubicó entre 46 % y 49 % (según el tipo y la dosis de fertilizante aplicado), con una incidencia importante del precio de la urea que, pese a una leve baja reciente, mantiene un nivel elevado en dólares. La comparación de alternativas de manejo muestra que el uso de CAN combinado con biofertilizante representa la opción más económica.