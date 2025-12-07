Uno por uno: todos los "covers" que realizó Dua Lipa en su gira de 2025

La artista británica ofreció el lunes el primero de sus tres conciertos en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México y sorprendió al cantar "Bésame mucho", bolero mexicano compuesto por Consuelo Velásquez. Grandes cantantes y músicos interpretaron esta pieza, como el trío Los Panchos, Pedro Vargas, los Beatles y, más recientemente, Luis Miguel. El martes, en su segundo show, Dua Lipa cantó "Oye mi amor" junto a Fher Olvera de Maná, y el viernes, en su último concierto en la capital mexicana, presentó "Amor prohibido", de Selena Quintanilla.