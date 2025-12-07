Uno por uno: todos los "covers" que realizó Dua Lipa en su gira de 2025

Dua Lipa demuestra en su actual gira, “Radical Optimism Tour”, que es la mejor manera de ganarse al público reside en versionar una canción famosa del país anfitrión en su idioma original. A la fecha, la estrella pop dio más de 60 versiones o "covers" en sus shows durante 2025. Esta estrategia genera una conexión inmediata con los asistentes y celebra la música local.
La artista británica ofreció el lunes el primero de sus tres conciertos en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México y sorprendió al cantar "Bésame mucho", bolero mexicano compuesto por Consuelo Velásquez. Grandes cantantes y músicos interpretaron esta pieza, como el trío Los Panchos, Pedro Vargas, los Beatles y, más recientemente, Luis Miguel. El martes, en su segundo show, Dua Lipa cantó "Oye mi amor" junto a Fher Olvera de Maná, y el viernes, en su último concierto en la capital mexicana, presentó "Amor prohibido", de Selena Quintanilla.
Todas los covers que Dua Lipa interpretó en su gira
La cuenta SopitasFM en X ha llevado el registro de todas las versiones que Dua Lipa ha interpretado durante el “Radical Optimism Tour”.
-Ciudad de México: “Amor prohibido”, de Selena Quintanilla (5 de diciembre de 2025)
-Ciudad de México: “Oye mi amor”, de Maná, cantada con Fher Olvera (2 de diciembre de 2025)
-Ciudad de México: “Bésame mucho”, de Consuelo Velásquez (1 de diciembre de 2025)
-Bogotá: “Antología”, de Shakira (28 de noviembre de 2025)
-Lima: “Cariñito, de Los Hijos del Sol (25 de noviembre de 2025)
-Rio de Janeiro: “Mas que nada”, de Jorge Ben (22 de noviembre de 2025)
-Sao Paulo: “Margarida perfumada”, de Timbalada (15 de noviembre de 2025)
-Sao Paulo: “Magalenha”, de Carlinhos Brown (15 de noviembre de 2025)
-Santiago de Chile: “El duelo”, de La Ley (12 de noviembre de 2025)
-Santiago de Chile: “Tu falta de querer”, de Mon Laferte (11 de noviembre de 2025)
-Buenos Aires: “Tu misterioso alguien”, de Miranda! (8 de noviembre de 2025)
-Buenos Aires: “De música ligera”, de Soda Stereo (7 de noviembre de 2025)
En la fase estadounidense de la gira, la lista de estrellas que se han subido al escenario con Dua Lipa para interpretar sus éxitos es sorprendente. He aquí algunos de esos hitos.
-San Francisco: “Wake Me Up When September Ends”, de Green Day, cantada con Billie Joe Armstrong (12 de octubre de 2025)
-Los Ángeles: “Don’t Speak”, de No Doubt, cantada con Gwen Stefani (8 de octubre de 2025)
-Los Ángeles: “All Night Long (All Night)”, de Lionel Ritchie, cantada con Lionel Ritchie (7 de octubre de 2025)
-Los Ángeles: “California Dreamin’”, de The Mamas & The Papas (5 de octubre de 2025)
-Los Ángeles: “The Chain”, de Fleetwood Mac (4 de octubre de 2025)
-Dallas: “Since U Been Gone”, de Kelly Clarkson (30 de septiembre de 2025)
-Miami: “One Last Time”, de Ariana Grande (27 de septiembre de 2025)
-Miami: “Conga”, de Miami Sound Machine (26 de septiembre de 2025)
-Nueva York: “It Ain’t Over ‘til It’s Over”, de Lenny Kravitz, cantada con Kravitz (21 de septiembre de 2025)
-Nueva York: “Le Freak”, de Chic, cantada con Niles Rodgers (20 de septiembre de 2025)
-Nueva York: “One Way or Another”, de Blondie (18 de septiembre de 2025)
-Atlanta: “Hey Ya!”, de Outkast (13 de septiembre de 2025)
-Chicago: “September”, de Earth, Wind & Fire (6 de septiembre de 2025)
-Liverpool: “Hey Jude”, de Los Beatles (25 de junio de 2025)
-Londres: “360”, de Charli XCX, cantada con Charli XCX (21 de junio de 2025)
-Milán: “A far l’amore comincia tu”, de Raffaella Carrá (7 de junio de 2025)
-Munich: “Forever Young”, de Alphaville (31 de mayo de 2025)
-Hamburgo: “Winds of Change”, de Scorpions (20 de mayo de 2025)
-Lyon: “Get Lucky”, de Daft Punk (16 de mayo de 2025)
-Madrid: “Me gustas tú”, de Manu Chao (12 de mayo de 2025)
-Madrid: “Héroe”, de Enrique Iglesias (11 de mayo de 2025)
-Sydney: “Never Tear Us Apart”, de INXS (26 de marzo de 2025)
-Melbourne: “Can’t Get You Out Of My Head”, de Kylie Minogue (20 de marzo de 2025)
-Melbourne: “Torn”, de Natalie Imbruglia (19 de marzo de 2025)
-Melbourne: “Highway to Hell”, de AC/DC (17 de marzo de 2025)