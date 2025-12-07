Secciones
Recuerdos fotográficos: Años 40, copetines y bailes mañaneros en “El Galeón”

En este espacio de “Recuerdos” LA GACETA busca revivir el pasado a través de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con el pasado y que puedan retroalimentar con sus propios recuerdos esta nueva sección.

Recuerdos fotográficos: Años 40, copetines y bailes mañaneros en “El Galeón”
Por Roberto Delgado y Jorge Olmos Sgrosso Hace 3 Hs

En los años 40 y comienzos de los 50 había un bar frente a la plaza Independencia, por 24 de Septiembre 450, que tenía un barquito en la cornisa en lo alto del edificio. Se llamaba “El Galeón” y estuvo donde años después se ubicó el restorán “Los dos gordos”.

Cuenta Carlos Páez de la Torre (h) en “Los tiempos de “El Galeón” (10/04/1996) que el establecimiento era propiedad de los hermanos Juan Manuel y Julio González, que también tenían el bar “Colón” sobre calle San Martín, cruzando la plaza. “El Galeón” tenía un largo salón de dos niveles, el posterior mucho más ancho, y al final había un patio con una palmera.

En el primer salón había mesas ocupadas por las mañanas por hombres solos. En el segundo, los sábados y domingos por la mañana, llegaban matrimonios y jóvenes solteros que al salir de la misa en la Catedral se daban cita para tomar un copetín y para bailar, a los sones de una orquesta ubicada en una tarima. El baile duraba hasta la hora de almorzar.

Páez de la Torre dice que el bar se transformaba en un punto clave del “desfile social” y templo de las presumidas juveniles. “Lo curioso era que tal actividad (por esas razones misteriosas que hacen a los hábitos de cada sector) se desarrollaba de mañana, y no de noche, y únicamente en sábados y domingos. En otras horas, la concurrencia, si bien numerosa, era distinta”.

Un día la clientela dejó atrás la costumbre del baile y buscó otro lugar para el copetín y la tertulia, añade el historiador, que afirma que empezaron a concentrarse en el bar del hotel Coventry (hoy Carlos V) sobre 25 de Mayo al 300. “El Galeón” funcionó hasta 1957. En la imagen se ve el centro en los años 40.

