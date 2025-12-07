La neurona de Jennifer Aniston

Sabemos que los conceptos están distribuidos por toda la corteza asociándose entre sí en circuitos. Un tigre significa una amenaza si puede atacarnos pero si está encerrado en una jaula ya no lo es. El lóbulo frontal está involucrado evaluándolo, si es una amenaza mide la peligrosidad de la situación y si entiende que no lo es pone un freno a la amígdala. Si el concepto es considerado como algo beneficioso, nos da placer y se asocia con áreas como el Núcleo Accumbens. Sin embargo, el cerebro suele cometer errores. Puede suceder que una ramita nos parezca una serpiente y active en forma inmediata a la amígdala hasta que el lóbulo frontal determine que no es un peligro, o activarse frente a un estímulo que no es amenazante, lo que constituiría una fobia. También puede determinar a un estímulo placentero como algo beneficioso y generar una adicción que luego deberemos combatir.