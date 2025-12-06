Video: así fueron las dos asistencias de Lionel Messi para que Inter Miami conquiste su primera MLS

Messi no se conformó. En el complemento volvió a aparecer en un momento caliente del partido. Minuto 71: presión alta, robo perfecto ante Cubas y pase filtrado quirúrgico para De Paul. El volante argentino atacó el espacio y definió cruzado para el 2-1 que volvió a poner a Inter Miami arriba en el marcador. A esa jugada le siguió otra intervención de lujo cerca del final, cuando Leo asistió en el 3-1 definitivo, coronando una noche en la que fue cerebro, motor y generador de todo lo importante.