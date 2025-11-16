Opciones desde Tucumán: más rutas y variedad de precios para el verano 2026

Precios promedio

Los valores de los paquetes internacionales dependen del destino, la fecha y el tipo de servicio, pero las agencias coinciden en que Tucumán ofrece precios competitivos frente a otros aeropuertos del país. Los rangos estimados por persona, con aéreos y base doble son para el Caribe (Punta Cana, Aruba, México), de U$S1.800 a U$S3.000; para el sudeste asiático, de unos U$S5.000. Mientras, “Brasil sigue siendo el punto de entrada más económico”, apuntó Ponce. Mazza indicó que el paquete más accesible ronda los U$S1.300 para Camboriú, mientras que los destinos del Caribe oscilan entre U$S 2.000 y U$S2.700, según la categoría hotelera.