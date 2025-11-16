Opciones desde Tucumán: más rutas y variedad de precios para el verano 2026

La próxima temporada de verano llega decidida a marcar un hito para el Aeropuerto Internacional “Benjamín Matienzo”, que contará con más vuelos internacionales que nunca. Es que mientras Aerolíneas Argentinas mantendrá sus rutas a Punta Cana (con salidas todos los domingos y regreso los lunes) y sumará dos frecuencias semanales hacia Florianópolis (jueves y sábados), Copa Airlines -que inauguró en septiembre su vuelo a Panamá- continuará operando tres veces por semana, los martes, jueves y domingos, permitiendo conectar de manera directa con todo el Caribe y América del Norte.
A partir del 15 de diciembre, LATAM Airlines Perú retomará sus vuelos a Lima (lunes, miércoles y sábados), lo que abre nuevas conexiones hacia Cusco, México, Estados Unidos y Centroamérica.
“El abanico de destinos se volvió amplísimo. Desde Panamá podés conectar a todo lo que es Caribe y América del Norte: Punta Cana, México, Estados Unidos, Aruba, Curazao, Saint Martin o Belice. Y Lima permitirá sumar opciones culturales como Cusco y Machu Picchu”, explicó Paula Gómez Fuentes, titular de Exdel Turismo. “Los vuelos ya están a la venta y todavía hay tarifas muy competitivas, incluso para viajar en enero”, agregó.
Los grandes elegidos
Como cada verano, las playas se imponen entre las preferencias de los tucumanos. “Todo lo que es playa sigue siendo lo más buscado: Brasil, tanto norte como sur, y el Caribe, desde México hasta Colombia”, señaló Gómez Fuentes.
Desde Candy Viajes, Guillermo Mazza coincide: “sin dudarlo, playa. Florianópolis en tres horas es un sueño: vuelo directo, buena hotelería y precios razonables”. El vuelo directo a Punta Cana continúa entre los más demandados, junto con Aruba, que escaló posiciones esta temporada. “Muchos ya conocieron México, Cuba o Colombia y buscan algo nuevo. Aruba creció mucho por eso”, explicó Gómez Fuentes.
Por su parte, Franco Ponce, de Alas Turismo, remarcó que “el viajero tucumano ya no busca viajar más veces, sino viajar mejor; se nota un interés creciente por experiencias culturales y gastronómicas, como las que ofrece Perú”.
Precios promedio
Los valores de los paquetes internacionales dependen del destino, la fecha y el tipo de servicio, pero las agencias coinciden en que Tucumán ofrece precios competitivos frente a otros aeropuertos del país. Los rangos estimados por persona, con aéreos y base doble son para el Caribe (Punta Cana, Aruba, México), de U$S1.800 a U$S3.000; para el sudeste asiático, de unos U$S5.000. Mientras, “Brasil sigue siendo el punto de entrada más económico”, apuntó Ponce. Mazza indicó que el paquete más accesible ronda los U$S1.300 para Camboriú, mientras que los destinos del Caribe oscilan entre U$S 2.000 y U$S2.700, según la categoría hotelera.
Estrategias de ahorro
La planificación anticipada es la clave para pagar menos. “Recomendamos contratar con la mayor anticipación posible, porque los vuelos se cargan con 10 meses de anticipación y eso permite acceder a mejores precios, horarios y conexiones”, subrayó Gómez Fuentes.
En Exdel Turismo, los clientes pueden señar el 40% del valor total para bloquear la tarifa y luego abonar en cuotas mensuales hasta 15 días antes de la salida.
“Muchos de nuestros pasajeros reservaron en julio y así tuvieron siete u ocho meses para pagar el viaje en partes cómodas. En cambio, quien decide en diciembre ya llega con menos margen y precios más altos”, explicó.
Las agencias también ofrecen promociones en seis cuotas sin interés a través de sus webs, además de descuentos por salidas grupales o chárters.
“No siempre conviene esperar a los eventos como Travel Sale o Black Friday -aclara Gómez Fuentes-. Muchas veces, los precios anticipados son mejores que las ofertas de último momento”.
Consejos
Los tres especialistas recomiendan:
- Reservar con seis a ocho meses de anticipación.
- Evitar la primera quincena de enero y preferir salidas desde el 20 en adelante.
- Comparar experiencias completas, no sólo el vuelo.
- Consultar siempre con agencias locales de respaldo comprobado.
“El viajero tucumano está evolucionando: hoy busca experiencias con sentido y planificación inteligente”, concluyó Ponce.
Así el crecimiento en conectividad sumado a nuevas modalidades de pago y a una oferta más diversa, podría posicionar a la provincia como un nodo turístico estratégico en el norte argentino.
“Es un momento histórico para la conectividad aérea de Tucumán -resumen los operadores-. Viajar al exterior nunca fue tan fácil desde nuestro aeropuerto”.