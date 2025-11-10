Secciones
Una nueva lámina escolar para recordar el Día de la Soberanía Nacional

Este sábado 15, de regalo con LA GACETA.

Hace 25 Min

Este sábado 15 de noviembre, LA GACETA presenta una nueva entrega de su colección de láminas escolares ilustradas, dedicada al Día de la Soberanía Nacional, una fecha clave en la historia argentina.

La lámina repasa los hechos ocurridos durante el Combate de la Vuelta de Obligado, el 20 de noviembre de 1845, cuando el pueblo argentino defendió con valentía su territorio frente a las potencias extranjeras.

Con un diseño educativo y visual, la propuesta busca que chicos, docentes y familias conozcan más sobre este acontecimiento histórico y reflexionen sobre el valor de la soberanía, la independencia y el sentido de pertenencia nacional.

Sábado 15 de noviembre

Medida: 64 x 45,5 cm

De regalo con tu ejemplar de LA GACETA

