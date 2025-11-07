En medio del conflicto del transporte público, taxistas se movilizaron al Concejo capitalino y exigen eliminar las aplicaciones digitales

El reclamo de los taxistas se suma a la tensión que atraviesa el sistema de transporte en la capital. Mientras los usuarios enfrentan dificultades por la falta de colectivos debido al paro impulsado por la UTA, los choferes de taxis denuncian que las aplicaciones digitales -como Uber- operan sin controles y restan pasajeros a un sector que también atraviesa una situación económica crítica.