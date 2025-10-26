Elecciones 2025: sin cuarto "oscuro" ni sorpresas en los sobres tras la implementación de la Boleta Única

Osama bin Laden recibió no pocos votos en varias elecciones argentinas, pero lejos de los líderes indiscutidos que fueron Los Simpson, con Bart a la cabeza. Los superhéroes no se quedaron atrás y hasta podrían haber armado un sublema. Otro “partido” muy votado fue el fútbol en general. En Tucumán, los escudos de Atlético y de San Martín también podrían haber conseguido una banca.
Por primera vez en 18 distritos del país, las autoridades de las mesas electorales se sintieron aliviados durante el escrutinio, exculpados de la “riesgosa” responsabilidad a la hora de abrir un sobre.
No es una exageración. Hasta papel higiénico usado se llegó a encontrar en los sobres de votación. Escritos con insultos, fotos pornográficas, imágenes de famosos, religiosas, personajes de historietas… Messi, Maradona y el “Dibu” Martínez se empacharon de cosechar votos.
También es la primera vez que los medios de comunicación no publicarán la clásica noticia sobre “curiosidades o sorpresas que aparecieron en las urnas”.
Ante la mirada vigilante del presidente de mesa y los fiscales, sumado a la ausencia de sobres, estos “votos protesta” o graciosos se quedaron sin chances en estos comicios.
Son cinco los distritos electorales donde “los famosos”, las agresiones o las chanzas ya no participaban de las elecciones. Córdoba y Santa Fe fueron los primeros que implementaron las boletas únicas de papel, en 2011. En abril de ese mismo año Salta aplicó el voto electrónico con respaldo de papel. Después siguió la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con idéntico sistema al salteño y operado por la misma empresa y desde 2019 Neuquén se sumó a este sistema de votación. Y este año comenzó a regir el cambio electoral en Mendoza, la última provincia en eliminar las clásicas, caóticas y sospechadas papeletas partidarias.
Los otros 18 distritos, entre ellos Tucumán, estrenaron este domingo el nuevo sistema, que además de las sorpresas en los sobres, también eliminó las largas colas, los amontonamientos, las picardías y la soledad cómplice del cuarto oscuro y solitario, que ahora fue más claro que nunca.