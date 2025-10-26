Elecciones 2025: sin cuarto "oscuro" ni sorpresas en los sobres tras la implementación de la Boleta Única

Son cinco los distritos electorales donde “los famosos”, las agresiones o las chanzas ya no participaban de las elecciones. Córdoba y Santa Fe fueron los primeros que implementaron las boletas únicas de papel, en 2011. En abril de ese mismo año Salta aplicó el voto electrónico con respaldo de papel. Después siguió la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con idéntico sistema al salteño y operado por la misma empresa y desde 2019 Neuquén se sumó a este sistema de votación. Y este año comenzó a regir el cambio electoral en Mendoza, la última provincia en eliminar las clásicas, caóticas y sospechadas papeletas partidarias.