El cine de László Krasznahorkai
DESINTEGRACIÓN. Cosas y hombres están entregados al caos que todo lo consume en el filme La condena.
Como un Tarkovski pagano, pesimista y oscuro, el cineasta húngaro Béla Tarr ha realizado películas con guiones y argumentos de László Krasznahorkai y también basado en sus novelas. Tarr muestra con largos y morosos travellings cómo las cosas permanecen mientras los cuerpos se desintegran. En oposición al cine de Hollywood, sus películas construyen un sistema de planos secuencia y de planos detalle que exponen las cosas y las traiciones. El drama, narrado de manera minuciosa, se expande en rincones insospechados. Tarr ha trabajado con argumentos de Krasznahorkai en Sátántangó, Armonías de Werckmeister, El hombre de Londres, El caballo de Turín y La condena.
Hace 7 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.