Test de personalidad: elegí un espejo y descubrí cómo te perciben los demás

¿Alguna vez te preguntaste cómo te ven las personas que están a tu alrededor? Esta prueba viral puede darte algunas pistas.

Hace 2 Hs

Los test visuales nos pueden dar detalles muy interesantes acerca de nuestra personalidad y la forma que nos comportamos ante determinadas situaciones. En muchas ocasiones, no somos conscientes de algunos detalles de nuestro carácter, y gracias a este tipo de recursos podemos encontrar la respuesta que buscamos.

En esta oportunidad, el test de los espejos te permitirá saber cómo te perciben las personas que se encuentran a tu alrededor. En la imagen hay un total de seis espejos, por lo que antes de elegir entre uno u otro, tendrás que observar muy bien todos ellos, tomándote el tiempo que consideres oportuno para hacer tu elección. Una vez lo hayas hecho, podés comprobar los resultados para ver lo que tu selección tiene que decir de vos y de la forma en la que te perciben en tu entorno.

Espejo 1:

Si has optado por este espejo, es probable que seas un espíritu libre. Disfrutas de la libertad, de cualquier compromiso, especialmente de las normas sociales. A lo largo de tu vida, has mantenido tu independencia, sin dejar que las expectativas de los demás te influyan. Tu creatividad es notable, y tu trabajo destaca, aunque a menudo te encuentras en soledad, no porque prefieras estar solo, sino porque pocos pueden comprenderte.

Espejo 2:

Eres una persona honesta y persistente, en quien los amigos confían. Ante los problemas, no buscas culpables, sino soluciones. Tu enfoque es pragmático y basado en hechos, lo que te convierte en un profesional meticuloso y preciso en tu trabajo.

Espejo 3:

Tu naturaleza es simple e intuitiva, prefiriendo lo perdurable sobre las modas pasajeras. Tu estilo de vida sencillo te hace popular en tu entorno. No te obsesionas con el futuro, prefiriendo vivir el momento y adaptarte como una mariposa en busca de nuevos lugares.

Espejo 4:

Disfrutas de la sofisticación y evitas la vulgaridad. Te rodeas de objetos únicos y costosos, pero mantienes un equilibrio que te convierte en un ejemplo para otros. Tu talento está siempre disponible para quienes buscan un buen consejo.

Espejo 5:

Aprecias la extravagancia y la originalidad, disfrutando de los viajes para conocer nuevas personas y lugares. Evitas los lazos fuertes que percibes como limitantes, buscando aventuras sin ataduras.

Espejo 6:

Sos tranquilo y pacífico, prefiriendo la compañía íntima sobre las multitudes. Reflexionas sobre tu propósito y cómo mejorar tu entorno. Tenés tu propio mundo con reglas flexibles, amando la naturaleza, los animales y la belleza estética.

