Test de personalidad: elegí un espejo y descubrí cómo te perciben los demás

En esta oportunidad, el test de los espejos te permitirá saber cómo te perciben las personas que se encuentran a tu alrededor. En la imagen hay un total de seis espejos, por lo que antes de elegir entre uno u otro, tendrás que observar muy bien todos ellos, tomándote el tiempo que consideres oportuno para hacer tu elección. Una vez lo hayas hecho, podés comprobar los resultados para ver lo que tu selección tiene que decir de vos y de la forma en la que te perciben en tu entorno.