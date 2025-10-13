Amalia Ojeda: “La justicia será completa cuando Rejas diga dónde están los cuerpos de mi hija y mi nieto”

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena a prisión perpetua de Roberto Rejas, hallado culpable del femicidio de Milagros Avellaneda y de su pequeño hijo, Benicio. Se trata de un paso clave en una de las causas que conmovió a Tucumán y al país entero.
Tras conocerse la decisión judicial, Amalia Ojeda, madre de Milagros, habló con LA GACETA y expresó el alivio que siente al saber que ya no quedan instancias judiciales para revertir la pena. Sin embargo, remarcó que la herida sigue abierta mientras no se conozca el paradero de los cuerpos.
“Es un alivio porque él ya no tiene recursos para presentar ni en la Nación ni en la Corte de la provincia. Era la última instancia. Pero la justicia será completa cuando hable y diga dónde están los cuerpos de mi hija y mi nieto. Ellos merecen una digna sepultura”, expresó.
Ojeda también reiteró sus críticas a la investigación por no haber avanzado sobre el entorno familiar del condenado, a pesar de las sospechas que surgieron durante el juicio.
“El padre de Rejas quedó para ser investigado y jamás lo hicieron. Si ellos hicieron un pacto de silencio, esto se va a quedar así. Ni siquiera los cómplices que estuvieron sentados en el banquillo hablaron. Yo siempre dije: los quiero encontrar, vivos o muertos, pero quiero saber dónde están”, sostuvo.
Denuncia por un posible plan de fuga
En otro tramo de la entrevista, Amalia reveló que recibió información sobre un posible plan de fuga de Rejas, quien actualmente cumple la condena en una cárcel de Tucumán.
“Me están comunicando que están preparando una fuga para Rejas. Tengo nombre, apellido y DNI de la persona que lo estaría ayudando. Es un guardiacárcel, muy amigo de él, que tiene dos tatuajes en los puños. Voy a hacer la denuncia”, adelantó.
Según contó, en julio el femicida estuvo internado en el Centro de Salud y una persona cercana le advirtió: “Andá y preguntá, está internado. Después no andes llorando cuando se dé a la fuga”.
Pedido al gobernador y el dolor que no cesa
Antes de finalizar, Ojeda volvió a pedir al gobierno provincial que aumente la recompensa vigente por información sobre Milagros y Benicio, actualmente fijada en 10 millones de pesos.
“Hace mucho que está en ese monto. Si ofrecieron 20 millones por un delincuente, ¿por qué no pueden hacer lo mismo por ellos? Lo pido con el corazón en la mano”, rogó.
Se cumplirán nueve años de la desaparición de Milagros y Benicio. Su hijo mayor, que tenía seis años cuando su madre fue asesinada, hoy es un adolescente de 15. “Se viene el Día de la Madre. No es fácil. No es lo mismo que esté yo a que esté su mamá”, concluyó Amalia.