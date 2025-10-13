Secciones
Política

Diego Santilli quedará afuera de la boleta de La Libertad Avanza

La LLA no logró que se reimpriman los votos con su nuevo candidato.

Diego Santilli Diego Santilli
Hace 3 Hs


La posibilidad de reimprimir todas las boletas electorales en la provincia de Buenos Aires fue descartada por el fiscal federal Ramiro González, que avaló el rechazo de la Junta Electoral Nacional y resaltó que la cuestión quedará definida por la Cámara Nacional Electoral. La propuesta de La Libertad Avanza buscaba modificar las boletas debido a que en ellas aún figura la imagen de José Luis Espert.

El análisis del fiscal González. que tiene competencia electoral, se apoyó en los informes técnicos del Correo Argentino y de la Dirección Nacional Electoral. González concluyó que “no existe margen temporal suficiente para imprimir y distribuir un nuevo instrumento de votación antes del día fijado para la elección”.

El Gobierno nacional apeló el rechazo al reemplazo de Espert por Santilli en las boletas

El Gobierno nacional apeló el rechazo al reemplazo de Espert por Santilli en las boletas

En la jornada de ayer, Santilli publicó su primer spot de campaña en el que participa junto al presidente Javier Milei. El video lo posteó en la red social X la cuenta de la Alianza La Libertad Avanza de Buenos Aires. Dura menos de un minuto. “En un año y medio el presidente Javier Milei le puso fin al desastre inflacionario del kirchnerismo. Ahora es el momento de terminar lo que empezamos y hacer las reformas que nos hacen falta para que el país crezca como nunca antes”, introduce el actual diputado del bloque PRO. “Necesitamos las reformas para que el país cambie para siempre. La libertad avanza o Argentina retrocede”, cierra el spot Santilli

Temas Diego SantilliJavier MileiLa Libertad Avanza
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Santilli quiere sumar votos de los indecisos y buscará a Macri para reforzar la campaña libertaria

Santilli quiere sumar votos de los indecisos y buscará a Macri para reforzar la campaña libertaria

Argentina vs. Nigeria por los octavos de final: horarios, formaciones y dónde ver el duelo histórico del Sub 20

Argentina vs. Nigeria por los octavos de final: horarios, formaciones y dónde ver el duelo histórico del Sub 20

Lo más popular
La obesidad infantil supera al bajo peso en el mundo y la Argentina refleja cifras preocupantes
1

La obesidad infantil supera al bajo peso en el mundo y la Argentina refleja cifras preocupantes

El OIEA abre el llamado para las Becas Marie Skłodowska-Curie dirigidas a mujeres de la ciencia
2

El OIEA abre el llamado para las Becas Marie Skłodowska-Curie dirigidas a mujeres de la ciencia

La miniserie de HBO Max de ocho capítulos que promete arrasar: ideal para ver en una tarde
3

La miniserie de HBO Max de ocho capítulos que promete arrasar: ideal para ver en una tarde

Microfranquicias, un modelo de negocio que impulsa el espíritu emprendedor en tiempos de crisis
4

Microfranquicias, un modelo de negocio que impulsa el espíritu emprendedor en tiempos de crisis

Limpieza profunda de primavera: guía práctica para renovar tu hogar y energía
5

Limpieza profunda de primavera: guía práctica para renovar tu hogar y energía

Este es el pueblo más lindo del mundo, según Forbes: menos de mil habitantes, un solo hotel y una belleza que parece detenida en el tiempo
6

Este es el pueblo más lindo del mundo, según Forbes: menos de mil habitantes, un solo hotel y una belleza que parece detenida en el tiempo

Más Noticias
Efemérides del lunes 13 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del lunes 13 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Brazos fuertes después de los 50: ganá masa muscular sin pesas con este ejercicio sencillo

Brazos fuertes después de los 50: ganá masa muscular sin pesas con este ejercicio sencillo

Morderse las uñas: qué provoca este hábito y por qué deberías dejarlo

Morderse las uñas: qué provoca este hábito y por qué deberías dejarlo

La película de terror en Prime Video que no te dejará despegar los ojos de la pantalla

La película de terror en Prime Video que no te dejará despegar los ojos de la pantalla

Limpieza profunda de primavera: guía práctica para renovar tu hogar y energía

Limpieza profunda de primavera: guía práctica para renovar tu hogar y energía

Una startup de Tucumán se coronó en un concurso nacional

Una startup de Tucumán se coronó en un concurso nacional

Este es el pueblo más lindo del mundo, según Forbes: menos de mil habitantes, un solo hotel y una belleza que parece detenida en el tiempo

Este es el pueblo más lindo del mundo, según Forbes: menos de mil habitantes, un solo hotel y una belleza que parece detenida en el tiempo

Microfranquicias, un modelo de negocio que impulsa el espíritu emprendedor en tiempos de crisis

Microfranquicias, un modelo de negocio que impulsa el espíritu emprendedor en tiempos de crisis

Comentarios