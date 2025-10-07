Secciones
Política

De Mena a Lacavera, en plenas turbulencias

Capítulo 6.

DIPUTADO. Antes de ser Gobernador, Próspero Mena pasó por el Congreso. DIPUTADO. Antes de ser Gobernador, Próspero Mena pasó por el Congreso.
Guillermo Monti
Por Guillermo Monti Hace 2 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánJulio Argentino RocaHipólito YrigoyenCarlos Pellegrini
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La brillante carrera del “otro” Avellaneda

La brillante carrera del “otro” Avellaneda

Julián Murga: un soldado al Congreso

Julián Murga: un soldado al Congreso

“San Martín tucumano” y Alberdi al Congreso

“San Martín tucumano” y Alberdi al Congreso

Lo más popular
En medio de tensión, finalmente los magistrados votarán hoy en dos sedes
1

En medio de tensión, finalmente los magistrados votarán hoy en dos sedes

Gastronomía e inclusión: La cocina permite transformar productos, pero también transforma personas
2

Gastronomía e inclusión: "La cocina permite transformar productos, pero también transforma personas"

Pablo Toledo, podio en los 21K LA GACETA: “El norte tiene una energía única”
3

Pablo Toledo, podio en los 21K LA GACETA: “El norte tiene una energía única”

Efemérides del lunes 6 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
4

Efemérides del lunes 6 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

5

El parque Prebisch, nuevo pulmón verde en Tucumán

6

Cartas de lectores: persona no vidente

Más Noticias
Efemérides del martes 7 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del martes 7 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Hympresionante guapeó y logró un gran triunfo en el especial San Miguel

Hympresionante guapeó y logró un gran triunfo en el especial "San Miguel"

Expectativas de un tipo de cambio más elevado tras las elecciones

Expectativas de un tipo de cambio más elevado tras las elecciones

La nueva red social de OpenAI promete dominar el algoritmo de la fantasía

La nueva red social de OpenAI promete dominar el algoritmo de la fantasía

Recuerdos fotográficos: 1987. “No se reciben bonos” para cargar combustible

Recuerdos fotográficos: 1987. “No se reciben bonos” para cargar combustible

El intransigente Netanyahu

El intransigente Netanyahu

En medio de tensión, finalmente los magistrados votarán hoy en dos sedes

En medio de tensión, finalmente los magistrados votarán hoy en dos sedes

Comentarios