Detectan un nuevo foco de quema de caña en Bella Vista y apuntan a un sospechoso

Un nuevo foco de quema de caña fue detectado este lunes en una finca ubicada en Bella Vista. El siniestro, que afectó caña ya cortada, movilizó la intervención de los peritos ambientales del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del Ministerio Público Fiscal (MPF), quienes trabajaron en el lugar para determinar el origen del incendio.
Según informaron fuentes del MPF, los investigadores realizaban tareas programadas de inspección de incendios de cañaverales en la zona cuando constataron que, en uno de los sectores, se estaba produciendo una quema activa. Ante esa situación, los especialistas iniciaron averiguaciones y lograron establecer la identidad de la persona que habría provocado el fuego.
Las actuaciones de rigor serán remitidas a la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Complejos I, a cargo de la fiscal Mariana Rivadeneira, quien investigará las causas del hecho y buscará determinar las responsabilidades penales correspondientes.
Desde el MPF recordaron que la quema de cañaverales y pastizales constituye un delito penal, ya que atenta contra el medio ambiente, la salud pública y la seguridad de la población. Además, solicitaron la colaboración ciudadana para denunciar este tipo de prácticas de manera anónima a través de la línea 381 319 5131.