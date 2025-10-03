Rumbo a las elecciones del 26 de octubre: dimes y diretes de campaña

10:51 hs

“Es como batir nitroglicerina”: Enrique Romero cuestionó a Ricardo Bussi por querer derogar la ley de alcohol cero al volante

El ex subsecretario de Tránsito de Tucumán, Enrique Romero, lanzó una dura crítica contra el legislador Ricardo Bussi (Fuerza Republicana), quien esta semana presentó un proyecto de ley para derogar la normativa de alcohol cero al volante y regresar al tope anterior de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre.

La propuesta de Bussi

El legislador tucumano aseguró que la siniestralidad vial en la provincia “no está vinculada al consumo moderado de bebidas alcohólicas, sino a factores estructurales”. En declaraciones a La Gaceta, Bussi sostuvo que “los problemas viales tienen mucho más que ver con el estado de las rutas y la circulación de rastras cañeras sin control que con una copa de vino o cerveza”. Además, señaló que “no existe ninguna estadística que indique que con la tolerancia cero bajaron los accidentes”, en defensa de su iniciativa.

La respuesta de Romero

Lejos de compartir esa mirada, Romero redobló la crítica: “Bussi es como la luciérnaga, necesita de la noche para poder brillar”.

Para el ex funcionario, el mensaje del legislador es peligroso: “Tomar alcohol y conducir es como batir nitroglicerina. Las consecuencias pueden ser fatales, no sólo para el conductor sino también para terceros”.

Romero recordó que el consumo de alcohol afecta las capacidades psicomotoras y cognitivas necesarias para la conducción segura, generando:

Disminución de reflejos y concentración.

Alteración de la percepción de distancias y velocidad, con el efecto de visión de túnel.

Problemas de motricidad y coordinación.

Euforia y desprecio por el peligro, lo que multiplica las conductas de riesgo.

Riesgos comprobados

El ex subsecretario de Tránsito enfatizó que las estadísticas internacionales demuestran el impacto del alcohol en la seguridad vial. “Con una alcoholemia de 0,5 g/l, el riesgo de siniestralidad se duplica, y con 0,8 g/l se multiplica por cinco”, aseguró.

En ese sentido, también cuestionó la publicidad de bebidas alcohólicas que asocia el consumo con éxito social, juventud y belleza: “Es un engaño que sólo termina normalizando conductas de riesgo. En realidad, el que bebe y conduce es un peligro para todos”, sentenció.

El trasfondo del debate

El proyecto de Bussi promete abrir una fuerte polémica en la Legislatura tucumana. Mientras que el legislador insiste en que el consumo moderado no es la causa principal de los siniestros viales, voces como la de Romero subrayan que el alcohol sigue siendo uno de los principales factores de riesgo en la conducción.

“El tucumano es libre de tomarse hasta la humedad de las paredes, pero debe entender que la única vez que un ‘machado’ anda derecho, es cuando toma una curva”, ironizó Romero, dejando en claro su rechazo a la iniciativa.