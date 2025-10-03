Agenda de TV: Colapinto comienza las pruebas libres en el GP de Singapur

Fórmula 1 - GP de Singapur
6.30: Práctica 1 (Disney+)
10: Práctica 2 (Disney+)
ATP 1000 - Shanghai
7.30: Primera Ronda (ESPN 3)
MMA
9.30: One Friday Fight 127 (DSports Fight)
13.30: Nurmagomedov-Hughes (DSports Fight)
Euroliga
14: Zalgaris Kaunas-Fenerbahce (DSports 2)
15.15: Panathinaikos-Barcelona (DSports)
Bundesliga de Alemania
15.20: Hoffenheim-FC Koln (Disney+)
Ligue 1 de Francia
15.30: Paris FC-Lorient (Disney+)
Serie A de Italia
15.30: Hellas Verona-Sassuolo (Disney+)
Premiership Rugby (Inglaterra)
15.30: Bath Rugby-Sale Sharks (ESPN 4)
Premier League
16: Bournemouth-Fulham (ESPN 2)
Liga de España
16: Osasuna-Getafe (ESPN 3)
Abierto de Hurlingham
Final Subsidiaria
16: La Ensenada-Los Machitos (Disney+)
Mundial Sub 20
17: Panamá-Corea del Sur (DSports 2)
17: Ucrania-Paraguay (DSports +)
20: Egipto-Chile (DSports)
20: Nueva Zelanda-Japón (DSports +)
Liga Profesional Argentina
19: Tigre-Defensa y Justicia (ESPN Premium)
21.15: Unión-Aldosivi (TNT Sports)
21.15: Argentinos-Central Córdoba (ESPN Premium)
Liga Sudamericana de Básquet
Fase de Grupos
19.10: Jorge Guzmán-Bauru (DSports 2)
21.40: Olimpia-Oberá (DSports 2)
Copa Libertadores Femenina
20: San Lorenzo-San Pablo (TyC Sports)
Boxeo
21: Azael Villar-Ricardo Astuvilca (ESPN 3)
Moto GP - Indonesia
22: Práctica Libre (Disney+)
22.40: Práctica Libre (Disney+)
23.45: Práctica Libre (ESPN 2)