El peronismo y LLA miden fuerzas en una elección que renueva 151 bancas en el Congreso

Los argentinos vuelven a las urnas el 26 de octubre para elegir 24 senadores y 127 diputados. El partido del presidente Javier Milei enfrenta un escenario complejo a nivel económico y político y se especula con que no logre los mismos números que en la primera vuelta electoral de 2023. El PJ atraviesa una crisis estructural de liderazgo en la que intenta retomar el discurso popular. El poder de las fuerzas provinciales en estos comicios.

Por Matias Argañaraz y Bárbara Nieva Hace 3 Hs
Temas Unión Cívica RadicalTucumánBuenos AiresMauricio MacriOsvaldo JaldoRoberto SánchezPartido JusticialistaDonald Trump
