Rumbo a octubre: las elecciones de Juan B. Alberdi tendrán un candidato por cada 60 votantes
RUMBO A LA NORMALIZACIÓN. Los vecinos del municipio de Juan Bautista Alberdi definirán sus autoridades en los comicios del 26 de octubre.
Se confirmó que habrá 388 postulantes para competir por 11 cargos: la Intendencia y 10 bancas a concejal. El análisis de un especialista.
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánSan Miguel de TucumánAlberdiOsvaldo JaldoLuis CamposJunta Electoral Provincial Elecciones 2025