80º Asamblea General y, ¿otra oportunidad para Taiwán?

Si por un momento nos proponemos hacer un ejercicio de pensamiento lateral, la problemática que atraviesa la comunidad internacional y la ONU como su principal referente, hace que la presencia y participación de países como Taiwán sean aún más cruciales. De hecho, su cooperación en tecnología, economía y seguridad puede significar una diferencia a favor del organismo que lidera la búsqueda de las soluciones pacíficas en un mundo en crisis. Por muchas razones, Taiwán no puede ser un Estado Miembro en lo inmediato ni en el mediano plazo; realmente, hay muchos argumentos sin consenso para analizar y que hoy inclinan la balanza del lado de China.