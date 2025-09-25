Secciones
SociedadActualidad

Cuáles son los nombres más asociados a personas malas, según las estadísticas

Una encuesta determinó que los primeros signos de mal comportamiento comienzan durante la niñez.

Cuáles son los nombres asociados a las personas malas, según las estadísticas Cuáles son los nombres asociados a las personas malas, según las estadísticas
Hace 1 Hs

Una encuesta realizada en Estados Unidos determinó cuál es la relación entre los nombres y el comportamiento de los niños en edad escolar. La investigación dejó en claro la creencia popular de que los nombres que se eligen cuando nace un bebé puede influir en su personalidad y destino.

De Lionel a Jazmín: ¿Cuáles son los nombres más elegidos en Argentina y qué significan?

De Lionel a Jazmín: ¿Cuáles son los nombres más elegidos en Argentina y qué significan?

Cabe destacar que no existe evidencia científica que respalde la idea de que un nombre esté directamente relacionado con la bondad o cualquier característica de la personalidad. Sin embargo, en 2019, el portal School Stickers realizó una encuesta a 63.000 padres y madres de niños en edad escolar y recopiló algunos datos interesantes: comprobó que existía una misteriosa relación entre el nombre de los niños y su buen o mal comportamiento en la escuela.

Los nombres de niños asociados a un mal comportamiento

En el listado de School Srtickers, los nombres asociados con niños de mal comportamiento escolar se encuentran José, Jake, Jaime, Benjamín, Lucas, Leonor, Ambar, Catherine y Ella. El estudio demostró que los niños que llevan estos nombres son "más traviesos".

Según el sitio Ser Padres, de España, "Sophie es el nombre de niña más bonito del mundo, si tenemos en cuenta los principios de sonoridad y fonética".

La encuesta de School Stickers destaca otros nombres de niña asociados con una imagen positiva: Jessica, Olivia, Emily, Grace, Chloe y Emma. Entre los nombres de niños con buen comportamiento, destaca Jack como uno de los nombres más bonitos y asociados con la bondad, seguido por Oliver, Charlie, Thomas, James, Daniel, Joshua y Harry.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo
1

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado
2

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado

Hay cuatro detenidos por el triple femicidio en Buenos Aires
3

Hay cuatro detenidos por el triple femicidio en Buenos Aires

Día de la Virgen de La Merced: de basural a santuario, la fe que limpió un barrio
4

Día de la Virgen de La Merced: de basural a santuario, la fe que limpió un barrio

Gustavo Cordera y la doble vara de la cancelación
5

Gustavo Cordera y la doble vara de la cancelación

Causa Alberdi: “Chipi” Giménez habría sufrido apremios ilegales en la cárcel de Benjamín Paz
6

Causa Alberdi: “Chipi” Giménez habría sufrido apremios ilegales en la cárcel de Benjamín Paz

Más Noticias
Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo

Hubo otro error en la identificación del cuerpo que fue velado por equivocación

Hubo otro error en la identificación del cuerpo que fue velado por equivocación

Cómo funcionarán los servicios y el comercio el feriado del 24 de septiembre

Cómo funcionarán los servicios y el comercio el feriado del 24 de septiembre

Suenan las alarmas por los barrabravas

Suenan las alarmas por los barrabravas

Dólar hoy: se derrumbó casi $70 sin intervención del BCRA ni uso de reservas

Dólar hoy: se derrumbó casi $70 sin intervención del BCRA ni uso de reservas

Feriados y efemérides: ¿cómo será la atención del comercio el 24, 26 y 29 de septiembre en Tucumán?

Feriados y efemérides: ¿cómo será la atención del comercio el 24, 26 y 29 de septiembre en Tucumán?

Clima del Día del Estudiante: ¿a qué hora empezará a llover en Tucumán?

Clima del Día del Estudiante: ¿a qué hora empezará a llover en Tucumán?

Comentarios