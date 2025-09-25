Cuáles son los nombres más asociados a personas malas, según las estadísticas

Una encuesta realizada en Estados Unidos determinó cuál es la relación entre los nombres y el comportamiento de los niños en edad escolar. La investigación dejó en claro la creencia popular de que los nombres que se eligen cuando nace un bebé puede influir en su personalidad y destino.
Cabe destacar que no existe evidencia científica que respalde la idea de que un nombre esté directamente relacionado con la bondad o cualquier característica de la personalidad. Sin embargo, en 2019, el portal School Stickers realizó una encuesta a 63.000 padres y madres de niños en edad escolar y recopiló algunos datos interesantes: comprobó que existía una misteriosa relación entre el nombre de los niños y su buen o mal comportamiento en la escuela.
Los nombres de niños asociados a un mal comportamiento
En el listado de School Srtickers, los nombres asociados con niños de mal comportamiento escolar se encuentran José, Jake, Jaime, Benjamín, Lucas, Leonor, Ambar, Catherine y Ella. El estudio demostró que los niños que llevan estos nombres son "más traviesos".
Según el sitio Ser Padres, de España, "Sophie es el nombre de niña más bonito del mundo, si tenemos en cuenta los principios de sonoridad y fonética".
La encuesta de School Stickers destaca otros nombres de niña asociados con una imagen positiva: Jessica, Olivia, Emily, Grace, Chloe y Emma. Entre los nombres de niños con buen comportamiento, destaca Jack como uno de los nombres más bonitos y asociados con la bondad, seguido por Oliver, Charlie, Thomas, James, Daniel, Joshua y Harry.