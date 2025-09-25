Cuáles son los nombres más asociados a personas malas, según las estadísticas

Cabe destacar que no existe evidencia científica que respalde la idea de que un nombre esté directamente relacionado con la bondad o cualquier característica de la personalidad. Sin embargo, en 2019, el portal School Stickers realizó una encuesta a 63.000 padres y madres de niños en edad escolar y recopiló algunos datos interesantes: comprobó que existía una misteriosa relación entre el nombre de los niños y su buen o mal comportamiento en la escuela.