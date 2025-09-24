LA GACETA está con vos y te invita a compartir más información de calidad en Google Discover

Google Discover es una herramienta que te ayuda a mantenerte informado de manera rápida y personalizada. Al estar disponible en la aplicación de Google y en la mayoría de los navegadores móviles, es la puerta de entrada a las noticias del día.
Ahora, podés asegurarte de que la información más relevante y verificada de Tucumán y el país esté siempre al alcance de tu mano, en la pantalla de tu teléfono, siguiendo a LA GACETA. Simplemente tenés que entrar a este enlace y seguir la cuenta de nuestro medio.
¿Por qué seguir a La Gaceta en Google Discover?
En un mundo lleno de información, distinguir las noticias confiables de las que no lo son puede ser un desafío. Al seguir a LA GACETA, te asegurás el acceso constante a contenido de calidad y periodismo verificado.
Información de Tucumán: te acompañamos con noticias e informes de todo lo que sucede en la provincia, desde eventos locales hasta decisiones políticas y noticias comunitarias.
Calidad y verificación: nos comprometemos con el periodismo riguroso y la verificación de datos como lo hacemos hace 113 años. Esto significa que podés confiar en la información que leés, evitando la desinformación.
Acceso directo y rápido: Con las noticias de LA GACETA en tu feed de Google Discover, no necesitas buscar en redes sociales o navegadores. La información llega a vos, en tiempo real, tan pronto como ocurre.
Guía paso a paso para seguir a La Gaceta
Seguí estos sencillos pasos para empezar a disfrutar de LA GACETA de forma prioritaria en tu Google Discover.
Abrí la aplicación de Google: accedé a la aplicación de Google en tu dispositivo móvil, ya sea iOS o Android. En Android, también puedes acceder a Discover deslizando hacia la derecha desde la pantalla de inicio.
Iniciá sesión: asegurate de haber iniciado sesión con tu cuenta de Google. Esto es clave para personalizar tu feed y guardar tus preferencias.
Buscá una nota de La Gaceta: desplazate por el “feed” de noticias que Google te muestra hasta que encuentres una nota de nuestro medio.
Hacé clic en "Seguir": una vez que veas una nota nuestra, busca el botón "Seguir", que generalmente se encuentra en la parte superior derecha del artículo. Al tocarlo, Google registrará a LA GACETA como uno de tus medios favoritos. A partir de ese momento, verás más notas de nuestro medio en tu pantalla principal.
¿No encontrás notas de LA GACETA en tu feed?
Si después de seguir los pasos anteriores no aparecen artículos, no te preocupes. Hay algunas formas de "enseñarle" a Google que te interesan las noticias de Tucumán:
Búsqueda directa: buscá "LA GACETA" en la barra de búsqueda de Google y, desde allí, encontrarás la opción para seguirnos.
Interactúa con el contenido: cuando encuentres una nota nuestra, abrila. Cada vez que interactuás con un artículo, el algoritmo aprende que ese contenido es relevante para vos.
Seguinos en redes sociales: estar conectado con LA GACETA en sus perfiles sociales también puede aumentar la visibilidad del contenido en tu feed de Discover.
Google Discover te permite personalizar no solo los medios, sino también los temas que te interesan. Así, podés ajustar tu experiencia para recibir sólo el contenido que te importa. Al seguir esta guía, te asegurás de tener siempre a mano el periodismo de calidad que te ofrecemos para mantenerte informado sobre lo que sucede en Tucumán y en el país.