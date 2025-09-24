EN VIVO Todas las celebraciones por el 24 de Septiembre en Tucumán

Caminata belgraniana por Ciudadela
Esta mañana, el barrio Ciudadela volvió a ser escenario de memoria y orgullo patrio. A las 9 en punto comenzó la “Caminata Histórica” desde el Club San Martín hasta la Casa Belgraniana, un recorrido de 900 metros que reunió a vecinos, agrupaciones y escuelas, acompañados por la Banda de Música Militar, los Soldados Históricos del Ejército y la comunidad educativa de la Escuela Ciudadela.
Presidieron el acto el señor vicegobernador, Miguel Acevedo, la intendente, Rossana Chahla, el legislador Hugo Ledesma y el director del Liceo Militar la Madrid, José María Santillán, y más funcionarios.
Los festejos comenzaron a medianoche
Las celebraciones por otro aniversario del 24 de Septiembre comenzaron durante la madrugada de hoy, cuando la imagen de la Virgen de La Merced salió a medianoche a saludar a los fieles, que la esperaban frente al templo. También asistieron, como es tradicional, integrantes de distintas agrupaciones gauchas, que desfilaron frente a ella, en la esquina de las calles 24 de Septiembre y Virgen de La Merced.