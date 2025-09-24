Secciones
En Vivo Sociedad

EN VIVO Todas las celebraciones por el 24 de Septiembre en Tucumán

POR LAS CALLES. Diferentes organizaciones participaron de la caminata belgraniana por Ciudadela. POR LAS CALLES. Diferentes organizaciones participaron de la caminata belgraniana por Ciudadela. LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO

Se conmemorarán el 113° aniversario de la heróica Batalla que Belgrano libró en la provincia en la antesala de la Independencia argentina.

Hace 21 Min
10:15 hs

Caminata belgraniana por Ciudadela

Esta mañana, el barrio Ciudadela volvió a ser escenario de memoria y orgullo patrio. A las 9 en punto comenzó la “Caminata Histórica” desde el Club San Martín hasta la Casa Belgraniana, un recorrido de 900 metros que reunió a vecinos, agrupaciones y escuelas, acompañados por la Banda de Música Militar, los Soldados Históricos del Ejército y la comunidad educativa de la Escuela Ciudadela.

Presidieron el acto el señor vicegobernador, Miguel Acevedo,  la intendente, Rossana Chahla, el legislador Hugo Ledesma y el director del Liceo Militar la Madrid, José María Santillán, y más funcionarios.

CIUDADELA. La caminata comenzó frente al estadio de San Martín. LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO CIUDADELA. La caminata comenzó frente al estadio de San Martín. LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
10:00 hs

Los festejos comenzaron a medianoche

Las celebraciones por otro aniversario del 24 de Septiembre comenzaron durante la madrugada de hoy, cuando la imagen de la Virgen de La Merced salió a medianoche a saludar a los fieles, que la esperaban frente al templo. También asistieron, como es tradicional, integrantes de distintas agrupaciones gauchas, que desfilaron frente a ella, en la esquina de las calles 24 de Septiembre y Virgen de La Merced. 

Lo que tenés que saber

Miles de tucumanos saldrán hoy a las calles para celebrar el 113° aniversario de la Batalla de Tucumán, una de las fechas trascendente de nuestra historia. Durante la jornada habrá diferentes actividades que recordarán la gesta de Manuel Belgrano, continuará con la veneración de la Virgen de La Merced y se coronará con el Gran Premio Batalla de Tucumán, en el hipódromo de la ciudad. 

Temas Batalla de TucumánVirgen de La MercedGran Premio Batalla de TucumánGeneral Manuel Belgrano
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia

Un mes sin Jaldo en el Gobierno: cómo funcionará la gestión durante su licencia

¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?

¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?

Alerta por un fuerte temporal de viento en el país: ¿en qué provincias deberán tener cuidado?

Alerta por un fuerte temporal de viento en el país: ¿en qué provincias deberán tener cuidado?

Cómo lidian con el celular cuatro de los universitarios con mejor promedio de Tucumán

Cómo lidian con el celular cuatro de los universitarios con mejor promedio de Tucumán

Hoy habrá baja presión de agua en el centro durante la mañana, informó la SAT

Hoy habrá baja presión de agua en el centro durante la mañana, informó la SAT

Recuerdos fotográficos: 1872 y 1878, fotos del monumento más antiguo de Tucumán

Recuerdos fotográficos: 1872 y 1878, fotos del monumento más antiguo de Tucumán

Arqueología en Ciudadela: un museo de la Batalla de Tucumán a cielo abierto

Arqueología en Ciudadela: un museo de la Batalla de Tucumán a cielo abierto

Batalla de Tucumán y Virgen de la Merced: actividades para hacer en el feriado

Batalla de Tucumán y Virgen de la Merced: actividades para hacer en el feriado

Comentarios