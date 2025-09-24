EN VIVO Todas las celebraciones por el 24 de Septiembre en Tucumán

10:15 hs

Caminata belgraniana por Ciudadela

Esta mañana, el barrio Ciudadela volvió a ser escenario de memoria y orgullo patrio. A las 9 en punto comenzó la “Caminata Histórica” desde el Club San Martín hasta la Casa Belgraniana, un recorrido de 900 metros que reunió a vecinos, agrupaciones y escuelas, acompañados por la Banda de Música Militar, los Soldados Históricos del Ejército y la comunidad educativa de la Escuela Ciudadela.

Presidieron el acto el señor vicegobernador, Miguel Acevedo, la intendente, Rossana Chahla, el legislador Hugo Ledesma y el director del Liceo Militar la Madrid, José María Santillán, y más funcionarios.