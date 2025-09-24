Horóscopo: ¿qué alimentos deberías comer y cuáles evitar, según tu signo del zodíaco?

Para el horóscopo, nuestra fecha de nacimiento está asociada a un signo zodiacal que nos identifica y determina rasgos de nuestra personalidad, como nuestras fortalezas y debilidades. También ayuda a indicar qué alimentos nos conviene comer, aunque esto se relaciona más a los saberes esotéricos y no hay estudio científico que lo sustente.
Un horóscopo es una interpretación que, a lo largo de la historia, algunas culturas le dieron a su presente y a su futuro. Si bien hay alrededor de una docena de horóscopos -el maya o el hindú, entre otros-, el más conocido entre nosotros es el occidental.
Cuando hablamos sobre los alimentos recomendados para cada signo zodiacal, debemos entender bien que esto se vincula a los saberes de la cultura popular ya que no existe, hasta ahora, ningún estudio científico que sustente esta información, indica mejorconsalud.as.com.
¿Qué alimentos deberías comer y cuáles evitar, según tu signo del Zodíaco?
Aries (del 21 de marzo al 20 de abril)
Los arianos son considerados personas enérgicas, que siempre están en movimiento y aman los dulces. Por eso, para mantener una adecuada salud intestinal, se recomienda que coman frutas como la naranja, la mandarina, la sandía y el melón, además de verduras crudas.
Tauro (del 21 de abril al 21 de mayo)
A las personas que se rigen por este signo de Tierra se las describe como poco interesadas en los deportes, sedentarios y amantes de la buena comida. Por ello, se les recomiendan los alimentos integrales, los cereales y las verduras para controlar su apetito. A su vez, se sugiere que eviten comer carnes con mucha grasa.
Géminis (del 22 de mayo al 21 de junio)
Como características principales, los geminianos son considerados como personas hiperactivas y cambiantes. Es probable que sus comidas sean desordenadas, por lo que deben establecer y cumplir sus horarios. También se les aconseja consumir alimentos que aporten hierro, calcio y vitamina C.
Cáncer (del 22 de junio al 22 de julio)
Se considera que las personas de este signo del Zodíaco suelen sufrir de ansiedad, trastornos digestivos y retención de líquidos. Por ello deben comer vegetales frescos, frutas, legumbres y lácteos. En tanto, se recomienda que eviten los productos elaborados con harina.
Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)
A los leoninos se los describe como deportistas, por lo que deben buscar una dieta que les suministre la energía necesaria. Pueden elegir carnes con bajo contenido graso, como así también frutas y verduras ricas en vitamina C y E.
Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)
La principal característica de las personas nacidas bajo el signo de Virgo es que son ordenados y metódicos. Se aconseja que inicien el día con un buen desayuno de fruta fresca y alimentos ricos en fibra, y que luego mantengan la energía con papas, legumbres cocidas, zanahoria, huevos y pescados.
Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)
A los librianos se los considera como personas con un estilo de vida saludable, pero los riñones pueden ser su punto sensible. Por ello, se les recomienda consumir mucha agua e infusiones; además de carnes magras, frutas y verduras frescas, yogures y quesos livianos.
Escorpio (del 23 de octubre al 22 de noviembre)
A las personas del signo del escorpión se los describe como enérgicos, apasionados y amantes de las comidas picantes. Su dieta debería incluir legumbres, hortalizas (en especial espárragos), carnes desgrasadas y frutas frescas. En tanto, deben tener un especial cuidado con la sal y las comidas chatarras.
Sagitario (del 23 de noviembre al 21 de diciembre)
Las principales características de los sagitarianos son su audacia y el hecho de que están dispuestos a probar cosas nuevas. Es preferible que coman alimentos cocidos al vapor, huevos y carnes sin grasa. Además, deben dejar de lado las grasas y frituras.
Capricornio (del 22 de diciembre al 20 de enero)
A aquellos nacidos bajo este signo de Tierra se los considera organizados y rutinarios, por lo que no les molestaría comer siempre la misma comida. Se les recomienda consumir alimentos ricos en calcio (leche, yogur y queso) y magnesio, además de muchas verduras y frutos secos.
Acuario (del 21 de enero al 19 de febrero)
A los acuarianos se los describe como espíritus libres que deberían cuidar su sistema circulatorio y páncreas. Por eso, se les aconseja comer pollo, pavo, pescado y lácteos, además de cereales. Para tener una dieta saludable, deben eludir los azúcares y las harinas refinadas.
Piscis (del 20 de febrero al 20 de marzo)
Las personas de Piscis se caracterizan por ser comprensivas y atentas con los demás. A ellos se les recomienda comenzar el día con un desayuno abundante y terminar con una cena ligera. En tanto, se sugiere que incluyan en la dieta lácteos, vegetales y mariscos; y que dejen de lado las comidas muy condimentadas.