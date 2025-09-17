Secciones
SociedadActualidad

El particular lugar donde debemos guardar las bananas para que duren más tiempo

Las bananas pueden echarse a perder muy rápido si no tenemos en cuenta ciertas indicaciones.

El lugar donde debemos guardar las bananas para que duren más tiempo. El lugar donde debemos guardar las bananas para que duren más tiempo.
Hace 2 Hs

Por más deliciosas y prácticas que resulten, las frutas a veces suponen un inconveniente respecto a su fecha de caducidad. En múltiples ocasiones estas pueden echarse a perder rápidamente y en un plazo menor a cinco días nos vemos en la obligación de desecharlas, como es el caso de la banana.  

¡No las tires! Conocé cuáles son los beneficios de comer bananas maduras

¡No las tires! Conocé cuáles son los beneficios de comer bananas maduras

La banana es una fruta deliciosa, saludable y sobre todo práctica. Es sencilla de consumir en cualquier momento del día, siendo el postre, colación o ingrediente ideal de muchas recetas. Son fáciles de transportar y hasta un niño pequeño puede consumirlas sin ensuciarse. Sin embargo, un desafío que se nos presenta en el momento en que las compramos es el de mantenerlas frescas durante largos períodos.

¿En qué lugares no se recomienda guardar las bananas?

La banana es una fruta que puede echarse a perder muy rápido si no la consumimos inmediatamente. Una vez que está madura, es posible consumirla en un plazo que abarca los cinco o siete días. Sin embargo, estos tiempos pueden reducirse si las almacenamos en los lugares equivocados. Muchas veces las fruteras en la esquina de la cocina o en el centro de la mesa puede ser el lugar menos conveniente.

Así es que para alargar el tiempo de consumo de una banana solo debemos cambiar su lugar de guardado ya que, aunque parezca un factor intrascendente, la ubicación es crucial para la conservación efectiva de este tipo de frutas. Esto se debe a que la condición del lugar tiene un efecto directo en la misma. En el caso de la banana, estas deben estar alejadas de la luz solar directa y de otras frutas.

La particularidad de que debamos aislar a las bananas de otras frutas se debe al etileno, un gas que los alimentos climatéricos, es decir, que continúan su proceso de maduración después de ser cosechados, producen. Esta sustancia acelera esa acción, y, por lo tanto, almacenar las bananas lejos de otras frutas puede prevenir que el etileno las afecte y haga que maduren más rápido.

Lugares donde no debemos guardar las bananas. Lugares donde no debemos guardar las bananas.

¿Dónde debemos guardar las bananas para que duren más tiempo?

Otras personas prefieren guardar esta fruta en la heladera. Esta puede parecer una estrategia bastante conveniente ya que la refrigeración ralentiza el proceso de maduración, lo que nos permite añadir un mayor margen de días para consumirla sin que se eche a perder antes de tiempo. Sin embargo, un artículo publicado por la revista especializada Southern Living revela que las condiciones de este lugar pueden dañar la textura de la fruta, lo cual la hace más blanda y menos apetecible.

Así un lugar conveniente para guardar esta fruta, teniendo en cuenta las distintas particularidades de los espacios de guardado, es un espacio a temperatura ambiente y fresco, como una despensa o un estante alto. Estos lugares permiten que esta fruta siga su desarrollo madurativo natural, sin necesidad de acelerarse.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Las cinco razones por las que debemos caminar luego de cada comida

Las cinco razones por las que debemos caminar luego de cada comida

¿Qué tan conveniente es guardar las contraseñas en los navegadores de internet?

¿Qué tan conveniente es guardar las contraseñas en los navegadores de internet?

¿ Cuántas pasas de ciruela debemos consumir para mantener los huesos fuertes?

¿ Cuántas pasas de ciruela debemos consumir para mantener los huesos fuertes?

¿Cuáles son los beneficios de beber agua con sal marina todas las mañanas?

¿Cuáles son los beneficios de beber agua con sal marina todas las mañanas?

¿Qué tan saludable es comer yogur con granola todos las mañanas?

¿Qué tan saludable es comer yogur con granola todos las mañanas?

Lo más popular
¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?
1

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

Cederían tierras de Campo Norte para canchas de rugby y hockey
2

Cederían tierras de Campo Norte para canchas de rugby y hockey

Quedó terminado el penal de Benjamín Paz luego de tres años de obras
3

Quedó terminado el penal de Benjamín Paz luego de tres años de obras

Presupuesto nacional 2026: el 85% de las partidas para Tucumán se destinará a la cobertura social
4

Presupuesto nacional 2026: el 85% de las partidas para Tucumán se destinará a la cobertura social

Secuestran 44 kilos de cocaína en Tafí del Valle
5

Secuestran 44 kilos de cocaína en Tafí del Valle

Subió el dólar, ¿se abarató la Argentina?
6

Subió el dólar, ¿se abarató la Argentina?

Más Noticias
Crisis del transporte: piden al municipio capitalino intervenir ante la “situación angustiante”

Crisis del transporte: piden al municipio capitalino intervenir ante la “situación angustiante”

Clima en Argentina: ¿qué provincias tendrán lluvias y tormentas en el cierre del invierno?

Clima en Argentina: ¿qué provincias tendrán lluvias y tormentas en el cierre del invierno?

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

Un jurado de La Voz deja el programa: ¿de quién se trata y qué famosa cantante será su reemplazo?

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

La salud de Thiago Medina: la desesperada frase que el ex Gran Hermano repetía tras el accidente

Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo mientras manejaba

Qué pasó con Thiago Medina en su accidente: hizo su último posteo mientras manejaba

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: estado reservado con riesgo de vida

Qué dice el primer parte médico de Thiago Medina: "estado reservado con riesgo de vida"

El Colegio de Abogados ratificó su decisión de no matricular a retirados del Poder Judicial

El Colegio de Abogados ratificó su decisión de no matricular a retirados del Poder Judicial

El inesperado cambio de look de Antonela Roccuzzo que mostró su estilista

El inesperado cambio de look de Antonela Roccuzzo que mostró su estilista

Comentarios