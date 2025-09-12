Secciones
Política
El Colegio de Abogados ratificó su decisión de no matricular a retirados del Poder Judicial
El presidente Alberto López Domínguez defendió la postura de la institución frente al fallo judicial que ordenó habilitar a una abogada acogida al retiro voluntario.
ARCHIVO LA GACETA
Por
Juan Manuel Montero
Hace 26 Min
