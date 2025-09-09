Dólar "blue" EN VIVO: a cuánto cotizó este martes 9 de septiembre de 2025

08:10 hs

¿Qué pasó en la jornada previa?

El dólar oficial minorista llegó a escalar hasta $70 (5%) y tocó los $1.450. Luego “recalculó“ y cerró la jornada en $1.425 en el Banco Nación. En otras entidades, se desafió el esquema de bandas de flotación y llegaron a ofrecer dólares a través del “homebanking” a $1.470, aunque con el correr de las horas ajustaron el precio y terminaron el día en torno a $1440.