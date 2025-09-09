Secciones
Economía

Dólar "blue" EN VIVO: a cuánto cotizó este martes 9 de septiembre de 2025

El dólar El dólar FOTO/ISTOCK.

Expectativa por el precio de la moneda estadounidense luego de la suba del día siguiente a las elecciones bonaerenses.

Hace 6 Min
17:38 hs

Estable

El dólar oficial se vendió a $1.425 en el Banco Nación. 

16:59 hs

Interna libertaria: el "Gordo Dan" salió a pedir la renuncia de "Lule" Menem y Sebastián Pareja

Interna libertaria: el Gordo Dan salió a pedir la renuncia de Lule Menem y Sebastián Pareja

El dirigente los acusó de usar a Karina Milei como "escudo humano".

Ver más
16:45 hs

Fuerte cruce de arqueros en redes tras la victoria del peronismo en Buenos Aires

Fuerte cruce de arqueros en redes tras la victoria del peronismo en Buenos Aires

Lucas Bruera y Gastón “Chila” Gómez tuvieron un intercambio en X luego de los comicios legislativos del domingo.

Ver más
14:49 hs

Javier Milei suspendió el viaje que tenía previsto para el fin de semana a España

Javier Milei suspendió el viaje que tenía previsto para el fin de semana a España

El Presidente tenía una primera actividad prevista para este viernes por la tarde en la capital española.

Ver más
12:31 hs

En Tucumán, el dólar "blue" se negocia a $1410

12:19 hs

El dólar MEP se negocia a $1429

12:19 hs

El dólar oficial se vende a $1435 en el Banco Nación

12:18 hs

El dólar "blue" se negocia a $1395

10:55 hs

Candidatos de La Libertad Avanza Tucumán se reunieron con referentes del sector citrícola

Candidatos de La Libertad Avanza Tucumán se reunieron con referentes del sector citrícola

Se plantearon distintos aspectos vinculados a la actividad agroindustrial.

Ver más
10:02 hs

Emilio Monzó criticó el rol de Karina Milei: “El poder está a cargo de una mujer que vendía tortas”

Emilio Monzó criticó el rol de Karina Milei: “El poder está a cargo de una mujer que vendía tortas”

El diputado nacional consideró que la falta de experiencia política en figuras clave del Gobierno es un problema.

Ver más
08:10 hs

¿Qué pasó en la jornada previa?

El dólar oficial minorista llegó a escalar hasta $70 (5%) y tocó los $1.450. Luego “recalculó“ y cerró la jornada en $1.425 en el Banco Nación. En otras entidades, se desafió el esquema de bandas de flotación y llegaron a ofrecer dólares a través del “homebanking” a $1.470, aunque con el correr de las horas ajustaron el precio y terminaron el día en torno a $1440.

Lo que tenés que saber

Tras la dura derrota electoral del Gobierno de Javier Milei en la Provincia de Buenos Aires, el dólar oficial abre este martes 9 de septiembre a $1425 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA). En tanto, el "blue" lo hace a $1385 en el mercado informal.

Temas Elecciones 2025 El DólarJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Los mercados reaccionan a la derrota de Milei en Buenos Aires: sube el riesgo país y el dólar salta al techo de la banda

Los mercados reaccionan a la derrota de Milei en Buenos Aires: sube el riesgo país y el dólar salta al techo de la banda

Más Noticias
Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem

Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem

El freno hipotecario golpea al mercado inmobiliario y abre dudas hasta las elecciones de octubre

El freno hipotecario golpea al mercado inmobiliario y abre dudas hasta las elecciones de octubre

Aseguraron que Zaira Nara se encerró en un baño con un actor y esta fue su reacción

Aseguraron que Zaira Nara se encerró en un baño con un actor y esta fue su reacción

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Qué puede pasar con el dólar y el riesgo país tras la dura reacción de los mercados a la derrota electoral del Gobierno nacional

Qué puede pasar con el dólar y el riesgo país tras la dura reacción de los mercados a la derrota electoral del Gobierno nacional

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei

Gobernadores, en pie de lucha: Provincias Unidas busca llevar un mensaje conjunto frente a Milei

Comentarios