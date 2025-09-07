EN VIVO, elecciones en Buenos Aires: Fuerza Patria ganó con el 46,96%; LLA llegó al 33,85%

21:55 hs

Jaldo felicitó a Kicillof tras el triunfo de Fuerza Patria en Buenos Aires

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, se refirió a los resultados de las elecciones en Buenos Aires, donde el oficialismo nacional de Javier Milei sufrió una derrota y se impuso Fuerza Patria.

“En Buenos Aires, el pueblo habló con paz y con fuerza. Felicitamos al gobernador Axel Kicillof por un triunfo que ratifica el rumbo de su gestión y demuestra el respaldo de los bonaerenses a Fuerza Patria, poniendo un freno a las políticas del Gobierno Nacional”, expresó Jaldo.

El mandatario tucumano agregó que el resultado marca una señal para el país: “Los argentinos queremos paz social, unidad, trabajo y producción, para seguir construyendo una Patria mejor”.