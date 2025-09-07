EN VIVO, elecciones en Buenos Aires: Fuerza Patria ganó con el 46,96%; LLA llegó al 33,85%

Luis Caputo rompió el silencio
"Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario", tuiteó el Ministro de Economía.
Milei: "Vamos a continuar abrazando las ideas de la Libertad"
Milei: "No estamos dispuestos a entregar un modelo que sacó a 12 millones de personas de la pobreza"
Milei: "No se retrocede ni un milímetro en las políticas del gobierno"
Milei: "Vamos a continuar estando del lado del bien con el mundo"
Milei: "Vamos a mantener el esquema cambiario y el equilibrio fiscal"
Milei: "El rumbo por el cual fuimos elegidos no se va a modificar, se va a redoblar"
Milei: "Esto lleva a una profunda autocrítica... de cara al futuro vamos a corregir nuestros errores"
Milei: "Ellos han puesto todo el aparato peronista que manejan hace 40 años"
El Presidente dijo que los votos de La Libertad Avanza marca un piso sobre el cual trabajar, mientras que los votos de Fuerza Patria son el techo.
Milei: "Hoy hemos tenido una clara derrota"
Pablo Yedlin: "El contundente resultado de las elecciones de Buenos Aires es una muestra del modelo de país que la gente quiere y necesita"
Sáenz pidió al Gobierno nacional “escuchar con humildad” tras las elecciones
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se pronunció sobre los últimos resultados electorales en distintas provincias y aseguró que las urnas enviaron un mensaje claro al Gobierno nacional.
“Es un llamado de atención que el Gobierno debe escuchar con grandeza, humildad, respeto y humanidad. No más discursos de odio, nada bueno puede construirse desde ahí. No volver al pasado, discutir el presente y construir el futuro, ese debe ser nuestro Norte”, expresó el mandatario salteño.
Jaldo felicitó a Kicillof tras el triunfo en Buenos Aires: “El pueblo habló con paz y con fuerza”
El gobernador destacó el respaldo de los bonaerenses a Fuerza Patria y sostuvo que los resultados marcan un freno a las políticas de Milei.Ver más
Jaldo felicitó a Kicillof tras el triunfo de Fuerza Patria en Buenos Aires
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, se refirió a los resultados de las elecciones en Buenos Aires, donde el oficialismo nacional de Javier Milei sufrió una derrota y se impuso Fuerza Patria.
“En Buenos Aires, el pueblo habló con paz y con fuerza. Felicitamos al gobernador Axel Kicillof por un triunfo que ratifica el rumbo de su gestión y demuestra el respaldo de los bonaerenses a Fuerza Patria, poniendo un freno a las políticas del Gobierno Nacional”, expresó Jaldo.
El mandatario tucumano agregó que el resultado marca una señal para el país: “Los argentinos queremos paz social, unidad, trabajo y producción, para seguir construyendo una Patria mejor”.
Datos actualizados
Se esperan las palabras de Milei en el búnker de LLA tras la derrota en Buenos Aires
La presencia del Presidente se terminó de confirmar luego del cierre de los comicios.Ver más
"No hay caso. La gente de La Matanza ama cagar en un tacho y caminar en calles de barro"
Así se expresó Miguel Boggiano, asesor de Javier Milei, quien lamentó la derrota del Gobierno.
El gobernador de Tierra del Fuego y el triunfo del peronismo: "Es un freno a Milei"
Gustavo Melella destacó el triunfo del peronismo en las elecciones legislativas bonaerenses y, al igual que otros gobernadores, aseguró que la gente le puso "un freno a Milei".
"Felicitamos al pueblo bonaerense por este día de democracia plena y en paz. Una vez más demostró que elige una provincia de trabajo, de producción, igualitaria, que cuida a quienes menos tienen", expresó el gobernador fueguino.
Tras las elecciones en Buenos Aires, el dólar cripto se dispara por arriba de los $1.400
El viernes el dólar oficial minorista había cerrado en $1.380. El impacto luego del triunfo de Fuerza Patria.Ver más
Fuerza Patria arrasó en Buenos Aires con el 46,9% de los votos y Kicillof emerge como líder del peronismo
El oficialismo bonaerense se impuso en casi todas las secciones electorales y sacó 13 puntos de ventaja sobre La Libertad Avanza.Ver más
Máximo Kirchner: "Pediste sacar al pingüino del cajón y ahí lo tenés"
En sintonía con su madre, el diputado nacional de Unión por la Patria apuntó contra el presidente Javier Milei y los canticos entonados tanto por él como la militante durante actos de La Libertad Avanza (LLA) durante la campaña bonaerense. “Pediste sacar al pingüino del cajón y ahí lo tenes. Parece que el pueblo no cambia de idea. Lleva las banderas de Evitar y Perón”, lo chicaneó el líder de La Cámpora en posteo en la red social Instagram.
El abrazo entre Kicillof y Massa tras la victoria de Fuerza Patria
Datos oficiales, en toda la provincia
Diferencia en la primera sección
Cristina Kirchner celebró el triunfo en Buenos Aires y lanzó duras críticas a Milei tras las elecciones legislativas
La ex presidenta cuestionó al mandatario luego de la victoria de Fuerza Patria. Lo acusó de banalizar el “Nunca Más” y de endeudar a los argentinos.Ver más
Cristina Kirchner salió al balcón de su departamento a saludar a la militancia
La expresidenta, que cumple una condena en su domicilio por corrupción, salió al balcón de su departamento de Constitución a saludar a la militancia que se concentró en la calle para festejar el triunfo del peronismo en las elecciones legislativas bonaerenses.
Maximiliano Pullaro: "La gente no quiere más gritos, quiere hechos"
A minutos de conocerse los primeros resultados del escrutinio, el gobernador de Santa Fe y aliado del Gobierno nacional, Maximiliano Pullaro posteó en sus redes sociales que "En las sucesivas elecciones provinciales se advierte un claro llamado de atención que el Gobierno Nacional debe atender. Sin gestión, no hay futuro".
Ante la inminente derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses, el gobernador salió a marcar una distancia con la gestión de Milei y aseveró que "La gente no quiere más gritos, quiere hechos. Los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz. Desde el interior productivo tenemos mucho para decir y, sobre todo, mucho para HACER".
Elecciones en Buenos Aires: Fuerza Patria obtiene un contundente triunfo sobre LLA por más de 13 puntos
El 82% de las mesas ya fueron escrutadas. Javier y Karina Milei están en la sede de LLA. Varios funcionarios de Kicillof están en la sede del peronismo. Votó el 63% del padrón.
Lemoine: "Pase lo que pase, no importa"
La diputada de La Libertad Avanza resaltó que los candidatos del peronismo eran, en su mayoría, testimoniales.
Gabriel Katopodis: "Hoy se le puso un freno a Milei"
"Hoy la Provincia de Buenos Aires le puso un freno a Milei. El Presidente quería construir un país partido, pero gran parte de los bonaerenses le dijeron que no en las urnas", dijo el dirigente de Fuerza Patria.
También afirmó: "Vamos a esperar que se consoliden los números. Los datos que llegaron nos dan la pauta de que el resultado es el que el gobernador Kicillof y los intendentes estábamos buscando".
En Fuerza Patria hablan de "un triunfo bastante importante"
Previo a los primeros resultados del escrutinio provisorio, desde Fuerza Patria anticiparon “un triunfo bastante importante” en la contienda electoral de la provincia de Buenos Aires.
Desde el búnker de Fuerza Patria, oficiaron de voceros Sebastián Galmarini y Cristina Álvarez Rodríguez quienes adelantaron un triunfo del frente peronista en la provincia.
¿A qué hora hablará Axel Kicillof?
El gobernador de la provincia de Buenos Aires ofrecerá un discurso esta noche desde las 22 horas, en un escenario ubicado a una cuadra de la Legislatura, en la esquina de avenida 51 y calle 10, una vez que se conozcan los resultados que podrían marcar su futuro político. Se confirmó la asistencia de Sergio Massa al búnker, mientras que Máximo Kirchner todavía no confirmó su presencia.
Un candidato de Fuerza Patria anuncia su triunfo
"La unidad fue central para conseguir un resultado como este", dijo Sebastián GAlmarini, candidato a Diputado. El candidato destacó que los comicios fueron transparentes.
Milei llega a la sede de LLA, junto a su hermana
Elecciones en Buenos Aires: votó el 65% del padrón y los partidos aguardan los resultados en sus búnkers
Durante la jornada se eligieron representantes provinciales, municipales y escolares.Ver más
Santilli y Ritondo piden cautela en el bunker de LLA: "No hay que dejar que las operaciones qué hace el kirchnerismo influencien"
Los dirigentes del PRO y principales impulsores de la alianza con La Libertad Avanza (LLA), Diego Santilli y Cristian Ritondo, pidieron cautela sobre los resultados en las elecciones en la provincia de Buenos Aires. No quisieron adelantar ninguna performance en los comicios.
"Lo que estoy esperando es que hagamos un buen resultado y que el esfuerzo que hicieron todos los argentinos no se desperdicie en una elección", afirmó Ritondo en la puerta del bunker, al cual llegó junto a Diego Santilli y otros dirigentes del PRO.
Cauteloso, Ritondo pidió evitar que "las operaciones qué hace el kirchnerismo influencien en lo que pensamos de los resultados". Pero si es negativo el resultado para LLA auguró un futuro preocupante: "Si la gente volvió a votar al kirchnerismo, seguramente a muchos argentinos le va a dar miedo".
La esposa de Kicillof destrozó a Milei: "Axel tiene una esposa en serio y mascotas vivas y existentes"
Soledad Quereilhac, esposa de Kicillof, atacó a Milei: "Lo odia porque Axel es todo lo que él quiere ser y no puede", y mencionó "mascotas vivas y existentes".
Sin datos oficiales, militantes K se reúnen frente al departamento donde está presa Cristina Kirchner para celebrar
Comenzaron a llegar poco antes del cierre de las elecciones legislativas de provincia de Buenos Aires. Esperan además que la expresidenta salga a saludar.
Cuando todavía no se conoce un sólo resultado oficial, cientos de militantes K se reunieron frente al departamento de la calle San José 1111, donde Cristina Kirchner está presa por la causa Vialidad.Vitoreos y rostros de felicidad bañan la esquina porteña ante la presunción de victoria en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, para las que la exmandataria no se pudo presentar. La convocatoria habia sido lanzada por La Cámpora y el Instituto Patria en los días previos a los comicios legislativos. Se espera que Máximo Kirchner reciba los resultados en el departamento de su madre.
Sebastián Pareja, armador bonaerense de LLA: "Estamos muy contentos con lo que hemos hecho"
"Pusimos a consideración de los bonaerenses 2.717 candidatos y 45.417 fiscales. LLA avanza en toda la provincia", expresó ante la prensa.Ver más
Confirmado: los hermanos Milei irán al bunker de La Libertad Avanza para esperar los resultados
El presidente Javier Milei y su hermana Karina irán al bunker de La Libertad Avanza (LLA) a las 20 para esperar los resultados electorales. Hay expectativas por los porcentajes que sacará cada fuerza y la performance del oficialismo que centró su campaña en el slogan "kirchnerismo nunca más".
Calificaron la jornada electoral de “histórica” y confirmaron que los primeros resultados estarán desde las 21
Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, informó que los resultados podrán consultarse a través del sitio oficial.Ver más
Elecciones bonaerenses: votó el 63% del padrón, una participación más alta de la esperada
Santiago Caputo también está en el búnker de LLA
El asesor presidencial llegó pasadas las 18. Bajó de una camioneta con vidrios polarizados y entró caminando, con un abrigo marrón y cigarrillo en la boca, detrás de las vallas que lo separaban de las cámaras.
Carlos Bianco: “La jornada ha transcurrido con total normalidad”
El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, habló minutos después del cierre de los comicios. Afirmó que la organización funcionó y que la jornada se desarrolló sin problemas.
“Hubo demoras usuales, pero a las 10 de la mañana teníamos todas las mesas abiertas. No hubo largas filas, fue un proceso muy bien organizado y rápido”, afirmó el funcionario.
“Está comenzando el escrutinio provisorio”, informó el funcionario desde el centro de cómputo donde se recibirán los resultados.
Además, Bianco recordó que los primeros resultados se darán a conocer a las 21 horas, siempre y cuando esté concretado el conteo del 30% de los sufragios.
Kicillof, Massa y Grabois se reunirán en el búnker de Fuerza Patria
A minutos de cerrarse los comicios, los principales referentes de Fuerza Patria se preparan para asistir al bunker del frente, donde recibirán los primeros resultados de la jornada.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof partirá para el Hotel Grand Brizo, en La Plata, cerca de las 19. Otras de las principales figuras del Pj que lo acompañarán son el líder del Frente Renovador, Sergio Massa y el dirigente social Juan Grabois.
La Libertad Avanza se reúne en el búnker y aguarda con cautela los resultados de las elecciones
Este domingo se llevaron a cabo los comicios en la provincia de Buenos Aires. Los principales candidatos libertarios votaron y esperan la difusión de los datos en La Plata
Terminó la jornada electoral: empieza el recuento de votos
Las elecciones bonaerenses 2025 finalizaron este domingo 7 de septiembre a las 18.00. De todas maneras, las personas que ya ingresaron a los centros de votación podrán emitir su sufragio. Una vez que terminen, comenzará el recuento de votos. Se espera que los primeros resultados se publiquen a partir de las 21.00 en la web oficial de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires.
Ya votó el 50,5 % del padrón electoral en la provincia de Buenos Aires a las 16 horas
En un segundo dato de la participación en los comicios bonaerense, a las 16 horas ya votó el 50,5 % del padrón electoral en la provincia de Buenos Aires, según datos oficiales.
A qué hora se conocerán los resultados
La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires (JEP) definió los requisitos y condiciones para el escrutinio provisorio de las elecciones legislativas que se llevarán a cabo este domingo 7 de septiembre. Según lo establecido en la Resolución Técnica 162/25, los primeros resultados estarán disponibles a partir de las 21, o una vez que se haya cargado al menos el 30% de las mesas escrutadas.
El proceso definitivo de recuento de votos comenzará el viernes 13 de septiembre a las 8 de la mañana, bajo responsabilidad de la JEP.
Elecciones bonaerenses: a qué hora se conocerán los primeros resultados
La Junta Electoral provincial confirmó cómo se realizará el escrutinio provisorio.Ver más
Marcela Pagano fue a votar y envió un mensaje al Gobierno
La diputada del bloque Coherencia Marcela Pagano fue a votar esta tarde a Caseros y apuntó contra el jefe de Gabienete, Guillermo Francos, a quien denunció en la justicia luego de calificarla de “golpista”. La legisladora también habló sobre la incidencia que podría tener el escándalo de los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo en la votación de hoy en la provincia.
“Cuando vos le prometés a la gente que vas a hacer las cosas de manera diferente hay que ser coherente, así que espero que la gente más que nada sienta ánimo de ir a votar y expresarse y después sacaremos las conclusiones”, señaló Pagano.
Lilia Lemoine se cruzó con periodistas tras acompañar a votar a Karina Milei
La diputada de La Libertad Avanza Lilia Lemoine protagonizó un nuevo episodio polémico durante las elecciones legislativas 2025, al acompañar a Karina Milei a votar en Vicente López. Molesta con la insistencia de un grupo de cronistas que le hacían preguntas, acusó a los periodistas de acosarla, sacó su celular y comenzó a grabarlos mientras les exigía que la dejaran en paz. Minutos después, publicó el video en su cuenta de X junto a un fuerte descargo en el que denunció empujones, insultos y hostigamiento durante varias cuadras.
Magario destacó la importancia de escuchar el mensaje de la ciudadanía
La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires y candidata a diputada por la tercera sección, Verónica Magario, emitió su voto este domingo por la tarde en una escuela de San Justo, en el marco de las elecciones 2025.
Tras sufragar, destacó el clima democrático de la jornada y celebró la participación ciudadana: "Estamos en un día muy especial, asistiendo a un momento democrático. Nos ha tocado un hermoso día de sol, pero lo más importante es que la gente está saliendo a votar", expresó.
En relación con la concurrencia a las urnas, señaló que los niveles de participación eran altos: "Ya los porcentajes están siendo bastante altos, mucho mejor de lo esperado y, en comparación a elecciones anteriores, estamos teniendo un porcentaje casi similar", indicó, según consignó el diario "Ámbito".
Magario subrayó la relevancia de interpretar el mensaje del electorado: "Creo que hoy va a haber un mensaje importante en las urnas de la provincia de Buenos Aires. Lo más importante es que todos sepamos leer lo que la gente nos dice y sepamos interpretar para el bien común qué es lo que buscamos entre todos", concluyó.
Sergio Massa votó en Tigre y llamó a la unidad en las elecciones bonaerenses 2025
El exministro de Economía Sergio Massa votó este mediodía en Tigre, acompañado por su esposa y candidata a senadora provincial, Malena Galmarini, en el marco de las elecciones legislativas 2025 en la provincia de Buenos Aires. Aunque no fue candidato, Massa reafirmó su rol de articulador dentro del peronismo y expresó confianza en un buen resultado para el oficialismo: “La provincia de Buenos Aires va a demostrar que recorre un camino, como en 2023”. Además, destacó la alta participación ciudadana, llamó a los bonaerenses a votar y subrayó la importancia de “trabajar unidos”. Tras recordar con humor que iría a comer lasagna con sus padres, adelantó que por la noche estará en La Plata para seguir el escrutinio.
¿Qué se vota en las elecciones bonaerenses 2025?
Los bonaerenses elegirán 46 diputados y 23 senadores provinciales, además de concejales municipales y consejeros escolares. Estas últimas autoridades son responsables de la administración de los servicios educativos en cada distrito.
La provincia se divide en ocho secciones electorales, cada una con partidos que aportan legisladores a la Cámara de Diputados y al Senado provincial. La más grande es la Primera Sección, con 4,7 millones de electores, seguida por la Tercera Sección, con 4,6 millones. En total, 13,3 millones de personas están habilitadas para sufragar en 38.788 mesas, lo que equivale al 37% del padrón nacional.
La participación electoral es baja en las legislativas bonaerenses
La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires informó, cerca de las 13, el nivel de participación registrado en la jornada electoral. De acuerdo con los datos oficiales, hasta las 12.30 había sufragado el 29,74 % del padrón habilitado.
Máximo Kirchner reclamó por su madre presa
“Estamos a casi 100 días de que la presidenta del PJ esté presa y la sociedad va a validar o no una manera de conducir el país. La provincia es el 40% del electorado, por eso es importante la elección”, aseguró Máximo Kirchner luego de votar en La Plata, en referencia a su madre, Cristina Fernández de Kirchner.
Hay problemas para consultar online los padrones electorales
Antes del mediodía, la página de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires (padron.gba.gob.ar) se cayó y provocó demoras en las consulta de los padrones. Esto motivó los reclamos desde LLA y el PRO, que responsabilizó al gobernador bonaerense, Axel Kiciloff de los inconvenientes.
¿A qué hora se conocerán los primeros resultados?
Las mesas cerrarán a las 18 y los primeros resultados oficiales se esperan a partir de las 21.
La expectativa de Kicillof
En una jornada electoral marcada por la expectativa, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, emitió su voto este domingo y habló en conferencia de prensa. "El Gobierno tiene que estar atento y escuchar, y nosotros también como oficialismo tenemos que escuchar las urnas", dijo.
Ritondo llamó a los bonaerenses a participar
Cristian Ritondo, dirigente del PRO y uno de los artífices del acuerdo con La Libertad Avanza, habló esta mañana luego de votar: "Estimulemos que la participación sea parecida a Corrientes que en los demás distritos".
Polémica por las testimoniales
Uno de los temas que estuvo en medio de la polémica fue el de las candidaturas testimoniales, ya que por Fuerza Patria se presentan como candidatos a la vicegobernadora Verónica Magario; la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, mientras que La Libertad Avanza y el PRO hicieron lo mismo con Diego Valenzuela y Guillermo Montenegro, conductores municipales de Tres de Febrero y Mar del Plata, respectivamente.
Sistema de boleta partidaria
Los electores bonaerenses votan con el sistema de boleta partidaria o sábana, en el que cada frente electoral presenta una boleta de papel con todos sus candidatos que se ordenan por categorías de cargos en secciones horizontales, una al lado de la otra.
¿Por qué estas elecciones son tan importantes para Milei?
El resultado en la jurisdicción más poblada del país no solo tendrá impacto directo en la política local, sino que podría funcionar como un anticipo de lo que ocurrirá en las legislativas nacionales del próximo 26 de octubre. También pondrá a prueba la confianza en el Gobierno que llega a la contienda atravesado por los escándalos de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y los audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Abrieron los comicios
Los bonaerenses ya pueden acercarse a las urnas a votar en las elecciones que marcarán la renovación de la mitad de las bancas de la legislatura provincial y se estima que tendrán una amplia concurrencia.
¿Qué elige en Buenos Aires?
Con 14,3 millones de electores, la Provincia de Buenos Aires elige senadores, diputados, concejales y consejeros escolares en ocho distritos para renovar de 23 escaños en el Senado y 46 en Diputados, 1.097 bancas en los concejos deliberantes y 401 en los consejos escolares.
Elecciones en Buenos Aires: La Libertad Avanza apuesta a un “empate técnico”
En medio de un clima de abstención y tras los escándalos que golpearon a la gestión, el Gobierno nacional intentará capitalizar los comicios aún con una derrota corta.Ver más