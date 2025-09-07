EN VIVO Elecciones Buenos Aires 2025: qué se vota este domingo 7 de septiembre

08:36 hs

¿Por qué estas elecciones son tan importantes para Milei?

El resultado en la jurisdicción más poblada del país no solo tendrá impacto directo en la política local, sino que podría funcionar como un anticipo de lo que ocurrirá en las legislativas nacionales del próximo 26 de octubre. También pondrá a prueba la confianza en el Gobierno que llega a la contienda atravesado por los escándalos de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y los audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.