EN VIVO Elecciones Buenos Aires 2025: qué se vota este domingo 7 de septiembre

Hou se ponden en juego mucho más que los 1.567 cargos que se reparten entre el Senado, la Cámara de Diputados, los concejos deliberantes y los consejos escolares.

Hace 6 Min
09:03 hs

Polémica por las testimoniales

Uno de los temas que estuvo en medio de la polémica fue el de las candidaturas testimoniales, ya que por Fuerza Patria se presentan como candidatos la vicegobernadora Verónica Magario; la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y los alcaldes de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, y Mar del Plata, Guillermo Montenegro.

08:55 hs

Sistema de boleta partidaria

Los electores bonaerenses votan con el sistema de boleta partidaria o sábana, en el que cada frente electoral presenta una boleta de papel con todos sus candidatos que se ordenan por categorías de cargos en secciones horizontales, una al lado de la otra.

08:36 hs

¿Por qué estas elecciones son tan importantes para Milei?

El resultado en la jurisdicción más poblada del país no solo tendrá impacto directo en la política local, sino que podría funcionar como un anticipo de lo que ocurrirá en las legislativas nacionales del próximo 26 de octubre. También pondrá a prueba la confianza en el Gobierno que llega a la contienda atravesado por los escándalos de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y los audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

08:31 hs

Abrieron los comicios

Los bonaerenses ya pueden acercarse a las urnas a votar en las elecciones que marcarán la renovación de la mitad de las bancas de la legislatura provincial y se estima que tendrán una amplia concurrencia.

08:30 hs

¿Qué elige en Buenos Aires?

Con 14,3 millones de electores, la Provincia de Buenos Aires elige senadores, diputados, concejales y consejeros escolares en ocho distritos para renovar de 23 escaños en el Senado y 46 en Diputados, 1.097 bancas en los concejos deliberantes y 401 en los consejos escolares.

Lo que tenés que saber

Más de 14 millones de bonaerenses están habilitados para sufragar hoy en la Provincia de Buenos Aires, en unas elecciones legislativas que serán clave para el Gobierno de Javier Milei.

