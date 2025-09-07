Secciones
EN VIVO Elecciones Buenos Aires 2025: apenas el 30% del padrón votó hasta el mediodía

Hoy se ponen en juego mucho más que los 1.567 cargos que se reparten entre el Senado, la Cámara de Diputados, los concejos deliberantes y los consejos escolares.

Hace 2 Hs
13:46 hs

La participación electoral es baja en las legislativas bonaerenses

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires informó, cerca de las 13, el nivel de participación registrado en la jornada electoral. De acuerdo con los datos oficiales, hasta las 12.30 había sufragado el 29,74 % del padrón habilitado.

12:33 hs

Máximo Kirchner reclamó por su madre presa

“Estamos a casi 100 días de que la presidenta del PJ esté presa y la sociedad va a validar o no una manera de conducir el país. La provincia es el 40% del electorado, por eso es importante la elección”, aseguró Máximo Kirchner luego de votar en La Plata, en referencia a su madre, Cristina Fernández de Kirchner

12:20 hs

Hay problemas para consultar online los padrones electorales

Antes del mediodía, la página de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires (padron.gba.gob.ar) se cayó y provocó demoras en las consulta de los padrones. Esto motivó los reclamos desde LLA y el PRO, que responsabilizó al gobernador bonaerense, Axel Kiciloff de los inconvenientes. 

12:12 hs

¿A qué hora se conocerán los primeros resultados?

Las mesas cerrarán a las 18 y los primeros resultados oficiales se esperan a partir de las 21.

11:19 hs

La expectativa de Kicillof

En una jornada electoral marcada por la expectativa, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, emitió su voto este domingo y habló en conferencia de prensa. "El Gobierno tiene que estar atento y escuchar, y nosotros también como oficialismo tenemos que escuchar las urnas", dijo.

10:27 hs

Ritondo llamó a los bonaerenses a participar

Cristian Ritondo, dirigente del PRO y uno de los artífices del acuerdo con La Libertad Avanza, habló esta mañana luego de votar: "Estimulemos que la participación sea parecida a Corrientes que en los demás distritos".

09:03 hs

Polémica por las testimoniales

Uno de los temas que estuvo en medio de la polémica fue el de las candidaturas testimoniales, ya que por Fuerza Patria se presentan como candidatos a la vicegobernadora Verónica Magario; la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, mientras que La Libertad Avanza y el PRO hicieron lo mismo con Diego Valenzuela y Guillermo Montenegro, conductores municipales de Tres de Febrero y Mar del Plata, respectivamente.

08:55 hs

Sistema de boleta partidaria

Los electores bonaerenses votan con el sistema de boleta partidaria o sábana, en el que cada frente electoral presenta una boleta de papel con todos sus candidatos que se ordenan por categorías de cargos en secciones horizontales, una al lado de la otra.

08:36 hs

¿Por qué estas elecciones son tan importantes para Milei?

El resultado en la jurisdicción más poblada del país no solo tendrá impacto directo en la política local, sino que podría funcionar como un anticipo de lo que ocurrirá en las legislativas nacionales del próximo 26 de octubre. También pondrá a prueba la confianza en el Gobierno que llega a la contienda atravesado por los escándalos de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y los audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

08:31 hs

Abrieron los comicios

Los bonaerenses ya pueden acercarse a las urnas a votar en las elecciones que marcarán la renovación de la mitad de las bancas de la legislatura provincial y se estima que tendrán una amplia concurrencia.

08:30 hs

¿Qué elige en Buenos Aires?

Con 14,3 millones de electores, la Provincia de Buenos Aires elige senadores, diputados, concejales y consejeros escolares en ocho distritos para renovar de 23 escaños en el Senado y 46 en Diputados, 1.097 bancas en los concejos deliberantes y 401 en los consejos escolares.

00:23 hs

En medio de un clima de abstención y tras los escándalos que golpearon a la gestión, el Gobierno nacional intentará capitalizar los comicios aún con una derrota corta.

Ver más

Lo que tenés que saber

Más de 14 millones de bonaerenses están habilitados para sufragar hoy en la Provincia de Buenos Aires, en unas elecciones legislativas que serán clave para el Gobierno de Javier Milei.

Comentarios