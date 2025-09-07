Test de personalidad: elige una taza para descubrir si tienes un superpoder

La dinámica consiste en observar una ilustración en la que aparecen seis tazas diferentes. Cada una tiene un diseño particular y detalles en la forma en que se eleva el humo. Lo que debes hacer es elegir de inmediato aquella que te resulte más atractiva, sin pensarlo demasiado. Tal como sucede con otros desafíos similares, la clave está en quedarse con la primera impresión.