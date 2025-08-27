Revelan el testamento de Michu: toda la herencia para una sola persona

La repentina muerte de Michu, ocurrida la noche del 7 de julio a los 33 años, continúa generando repercusión no solo por el dolor de su temprana partida, sino también por la disputa en torno a su herencia. Este martes, en el programa TardeAR, el colaborador Tino Torrubiano reveló el contenido del testamento de la gaditana, en el que designa a su madre Inma como principal beneficiaria.