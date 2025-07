La madre de Michu revela la causa de su muerte: "Estoy en shock… No lo tengo asimilado"

La repentina muerte de Michu, ex pareja de José Fernando Ortega y madre de su única hija, ha sacudido tanto al entorno más cercano como a la opinión pública. A sus 33 años, la gaditana falleció el lunes 7 de julio, víctima de varios infartos, según confirmó su madre ante las cámaras de Europa Press: “Estoy en shock… No lo tengo asimilado. Yo creo que todavía eso no ha pasado. Han sido varios infartos. Varios”.