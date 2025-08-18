 Rocío Carrasco reaparece ante las cámaras y evita hablar de la muerte de Michu
Secciones
España

Rocío Carrasco reaparece ante las cámaras y evita hablar de la muerte de Michu

La hija de Rocío Jurado regresa a la televisión con el nuevo programa de TVE 'Hasta el fin del mundo', pero se muestra discreta sobre los últimos acontecimientos familiares.

ROCÍO CARRASCO. Ante su vuelta a televisión, reacciona a la muerte de la ex de José Fernando. EUROPA PRESS
Hace 4 Hs

Rocío Carrasco ha vuelto a la televisión española con 'Hasta el fin del mundo', el nuevo formato de TVE presentado por Paula Vázquez al estilo de Pekín Express. Numerosas parejas de famosos, entre ellas la hija de Rocío Jurado junto a Anabel Dueñas, recorrerán Latinoamérica con un presupuesto limitado en una competición a contrarreloj sin ayuda de dispositivos electrónicos.

Un regreso lleno de entusiasmo

La televisiva fue captada en el aeropuerto de Madrid, mostrando su emoción ante este nuevo reto. “Nos vamos, nos fuimos. Estoy muy agradecida por darme la oportunidad de vivir esta experiencia, que me parece maravillosa”, comentó Carrasco antes de partir hacia Costa Rica, primera parada del concurso.

La madre de Michu rompe el silencio y responde a los Ortega Cano: "Me da igual lo que digan de mí"

La madre de Michu rompe el silencio y responde a los Ortega Cano: Me da igual lo que digan de mí

Rocío Carrasco destacó la importancia de compartir esta aventura con su “mejor compañía” y se mostró confiada ante las dificultades que puedan surgir en su recorrido por Ecuador y Bolivia: “Vivirla, pasármelo bien y, pues nada, eso, vivir la experiencia. No hay problema”, aseguró.

Sobre si los espectadores descubrirán una nueva faceta suya, Carrasco se mostró humilde: “La verdad es que no lo sé, pero supongo que, pues eso, Rocío, es eso lo que van a ver… una persona normal y corriente”.

"Esto es un hasta luego, amor": la emotiva carta de José Fernando tras la muerte de Michu

Esto es un hasta luego, amor: la emotiva carta de José Fernando tras la muerte de Michu

Además, reconoció que solo en este momento de su vida podría asumir este proyecto: “Ahora sí, sino no lo hubiera podido hacer, pero ahora sí. Estoy perfecta, estoy muy bien”.

Separación temporal de Fidel Albiac durante el programa

Durante la grabación, Carrasco estará separada temporalmente de su pareja, Fidel Albiac. Sobre ello, explicó: “Bueno, nos tenemos que repartir los quehaceres y los trabajos… él está ocupado en otras cosas. Él sabe que es algo bueno para mí y en todo lo que sea bueno para mí, lo apoya”.

Discreción ante los temas familiares

En contraste con su entusiasmo por el programa, Rocío se mostró muy discreta al ser consultada por temas familiares recientes, incluyendo la salud de Amador Mohedano y la muerte de Michu, expareja de su hermano José Fernando. Ante las preguntas, Carrasco prefirió cambiar de tema y afirmó: “Yo lo que sé es que me voy, que me voy, señores… Que me voy al fin del mundo, que lo sepáis”.

La madre de Michu revela la causa de su muerte: "Estoy en shock… No lo tengo asimilado"

La madre de Michu revela la causa de su muerte: Estoy en shock… No lo tengo asimilado

Su regreso a la televisión combina emoción y discreción, manteniendo la expectativa sobre lo que los espectadores podrán descubrir de su vida personal y profesional en 'Hasta el fin del mundo'.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Las Azúcar Moreno, abucheadas tras un concierto de solo 20 minutos y escoltadas por la Policía
1

Las Azúcar Moreno, abucheadas tras un concierto de solo 20 minutos y escoltadas por la Policía

Muere Ricardo Medina a los 67 años: el creador de Madrid Directo y España Directo deja un legado histórico en la televisión española
2

Muere Ricardo Medina a los 67 años: el creador de Madrid Directo y España Directo deja un legado histórico en la televisión española

Escándalo en un vuelo a Alicante: una pareja borracha mantiene relaciones sexuales a bordo
3

Escándalo en un vuelo a Alicante: una pareja borracha mantiene relaciones sexuales a bordo

La piscina natural más bonita de Girona para combatir el calor: el Gorg de Can Batlle
4

La piscina natural más bonita de Girona para combatir el calor: el Gorg de Can Batlle

Karlos Arguiñano presume de familia numerosa en sus vacaciones: así son los siete hijos del cocinero
5

Karlos Arguiñano presume de familia numerosa en sus vacaciones: así son los siete hijos del cocinero

Rocío Carrasco reaparece ante las cámaras y evita hablar de la muerte de Michu
6

Rocío Carrasco reaparece ante las cámaras y evita hablar de la muerte de Michu

Más Noticias
Las Azúcar Moreno, abucheadas tras un concierto de solo 20 minutos y escoltadas por la Policía

Las Azúcar Moreno, abucheadas tras un concierto de solo 20 minutos y escoltadas por la Policía

Muere Ricardo Medina a los 67 años: el creador de Madrid Directo y España Directo deja un legado histórico en la televisión española

Muere Ricardo Medina a los 67 años: el creador de Madrid Directo y España Directo deja un legado histórico en la televisión española

Escándalo en un vuelo a Alicante: una pareja borracha mantiene relaciones sexuales a bordo

Escándalo en un vuelo a Alicante: una pareja borracha mantiene relaciones sexuales a bordo

La piscina natural más bonita de Girona para combatir el calor: el Gorg de Can Batlle

La piscina natural más bonita de Girona para combatir el calor: el Gorg de Can Batlle

Karlos Arguiñano presume de familia numerosa en sus vacaciones: así son los siete hijos del cocinero

Karlos Arguiñano presume de familia numerosa en sus vacaciones: así son los siete hijos del cocinero

Evacúan a una reportera acorralada por el fuego en un incendio en Galicia

Evacúan a una reportera acorralada por el fuego en un incendio en Galicia

Europa arde por la ola de calor: incendios arrasan España y vecinos temen morir abrasados

Europa arde por la ola de calor: incendios arrasan España y vecinos temen morir abrasados

Importante anuncio de Aemet: ¿España se despide de la ola de calor extremo?

Importante anuncio de Aemet: ¿España se despide de la ola de calor extremo?

Comentarios