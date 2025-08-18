Rocío Carrasco reaparece ante las cámaras y evita hablar de la muerte de Michu

Rocío Carrasco ha vuelto a la televisión española con 'Hasta el fin del mundo', el nuevo formato de TVE presentado por Paula Vázquez al estilo de Pekín Express. Numerosas parejas de famosos, entre ellas la hija de Rocío Jurado junto a Anabel Dueñas, recorrerán Latinoamérica con un presupuesto limitado en una competición a contrarreloj sin ayuda de dispositivos electrónicos.
Un regreso lleno de entusiasmo
La televisiva fue captada en el aeropuerto de Madrid, mostrando su emoción ante este nuevo reto. “Nos vamos, nos fuimos. Estoy muy agradecida por darme la oportunidad de vivir esta experiencia, que me parece maravillosa”, comentó Carrasco antes de partir hacia Costa Rica, primera parada del concurso.
Rocío Carrasco destacó la importancia de compartir esta aventura con su “mejor compañía” y se mostró confiada ante las dificultades que puedan surgir en su recorrido por Ecuador y Bolivia: “Vivirla, pasármelo bien y, pues nada, eso, vivir la experiencia. No hay problema”, aseguró.
Sobre si los espectadores descubrirán una nueva faceta suya, Carrasco se mostró humilde: “La verdad es que no lo sé, pero supongo que, pues eso, Rocío, es eso lo que van a ver… una persona normal y corriente”.
Además, reconoció que solo en este momento de su vida podría asumir este proyecto: “Ahora sí, sino no lo hubiera podido hacer, pero ahora sí. Estoy perfecta, estoy muy bien”.
Separación temporal de Fidel Albiac durante el programa
Durante la grabación, Carrasco estará separada temporalmente de su pareja, Fidel Albiac. Sobre ello, explicó: “Bueno, nos tenemos que repartir los quehaceres y los trabajos… él está ocupado en otras cosas. Él sabe que es algo bueno para mí y en todo lo que sea bueno para mí, lo apoya”.
Discreción ante los temas familiares
En contraste con su entusiasmo por el programa, Rocío se mostró muy discreta al ser consultada por temas familiares recientes, incluyendo la salud de Amador Mohedano y la muerte de Michu, expareja de su hermano José Fernando. Ante las preguntas, Carrasco prefirió cambiar de tema y afirmó: “Yo lo que sé es que me voy, que me voy, señores… Que me voy al fin del mundo, que lo sepáis”.
Su regreso a la televisión combina emoción y discreción, manteniendo la expectativa sobre lo que los espectadores podrán descubrir de su vida personal y profesional en 'Hasta el fin del mundo'.