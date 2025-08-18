Rocío Carrasco reaparece ante las cámaras y evita hablar de la muerte de Michu

Discreción ante los temas familiares

En contraste con su entusiasmo por el programa, Rocío se mostró muy discreta al ser consultada por temas familiares recientes, incluyendo la salud de Amador Mohedano y la muerte de Michu, expareja de su hermano José Fernando. Ante las preguntas, Carrasco prefirió cambiar de tema y afirmó: “Yo lo que sé es que me voy, que me voy, señores… Que me voy al fin del mundo, que lo sepáis”.