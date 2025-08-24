DANA en España: en qué zonas habrá tormentas intensas, granizo y hasta un descenso de temperaturas

La llegada de una DANA procedente desde Francia irrumpirá en la Península desde el norte, dejando tormentas intensas, granizo y un descenso notable de las temperaturas en varias zonas del país, según el último reporte de la Agencia Nacional de Meteorología (AEMET). Todo parece indicar que habrá una breve tregua al calor intenso.
La formación de este fenómeno meteorológico está relacionada con un cambio en la circulación atmosférica en el Atlántico norte, provocado por la transformación del huracán Erin en una borrasca extratropical. Esta situación, aún con cierta incertidumbre, podría convertirse en “potencialmente peligrosa” según advierten algunos expertos.
España se prepara para la llegada de la DANA: la AEMET activa alertas por tormentas intensas, granizo y un descenso de temperaturas
La llegada de una DANA traerá tormentas al norte y noreste peninsular a partir del domingo por la tarde. Castellón, Zaragoza, Huesca y Cataluña son las zonas con mayor probabilidad de lluvias intensas.
La AEMET advierte que en Cataluña las precipitaciones podrían ser localmente fuertes en áreas costeras y precosteras durante la primera mitad del día. Además, se prevén chubascos dispersos y alguna tormenta en el este de la península, con foco en zonas montañosas como la Ibérica oriental, así como en Mallorca. Navarra y el norte de Aragón también podrían experimentar lluvias persistentes y localmente fuertes.
De cara a la última semana de agosto, la AEMET prevé un ambiente más fresco de lo habitual para la época del año en buena parte de la Península, salvo en las zonas cantábrica y mediterránea, así como en ambos archipiélagos, donde las temperaturas seguirán en valores normales o ligeramente superiores.