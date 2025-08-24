DANA en España: en qué zonas habrá tormentas intensas, granizo y hasta un descenso de temperaturas

La AEMET advierte que en Cataluña las precipitaciones podrían ser localmente fuertes en áreas costeras y precosteras durante la primera mitad del día. Además, se prevén chubascos dispersos y alguna tormenta en el este de la península, con foco en zonas montañosas como la Ibérica oriental, así como en Mallorca. Navarra y el norte de Aragón también podrían experimentar lluvias persistentes y localmente fuertes.