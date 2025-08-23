Secciones
España

Una fuerte tormenta con granizo golpeará varias provincias de España: ¿cuáles serán las zonas afectadas?

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indicó lluvias en estas zonas del país.

Hace 2 Hs

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para este sábado una jornada mayormente despejada en España, aunque con zonas de inestabilidad que traerán tormentas a algunas zonas con posibilidad de actividad eléctrica y fuertes vientos. 

Las temperaturas nocturnas permanecerán elevadas, sin bajar de los 20°, en las zonas del Mediterráneo, Canarias y la vertiente atlántica sur. Por otro lado, la madrugada traerá un descenso de las mínimas al Cantábrico y el valle del Ebro. El viento será leve en general, con intervalos moderados únicamente en ciertas áreas como el Cantábrico, el Ampurdán, Menorca y el bajo Ebro.

¿Dónde lloverá en España y con qué intensidad?

Las lluvias más relevantes se concentrarán en la franja mediterránea. La Aemet prevé que, durante la mañana, el litoral y prelitoral de Cataluña registre precipitaciones localmente fuertes.

A lo largo de la tarde, Mallorca podría vivir episodios similares con tormentas intensas. También se contemplan chubascos aislados en el noreste de Cataluña, la cordillera Ibérica oriental y sierras del interior andaluz.

En la Comunidad Valenciana, especialmente en el interior de Castellón, los chubascos podrían llegar acompañados de tormenta por la tarde. En Murcia y Aragón, las sierras del norte y del sistema Ibérico oriental podrían registrar episodios dispersos. El resto del territorio se mantendrá con cielos poco nubosos o despejados.

