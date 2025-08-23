Una fuerte tormenta con granizo golpeará varias provincias de España: ¿cuáles serán las zonas afectadas?

Las temperaturas nocturnas permanecerán elevadas, sin bajar de los 20°, en las zonas del Mediterráneo, Canarias y la vertiente atlántica sur. Por otro lado, la madrugada traerá un descenso de las mínimas al Cantábrico y el valle del Ebro. El viento será leve en general, con intervalos moderados únicamente en ciertas áreas como el Cantábrico, el Ampurdán, Menorca y el bajo Ebro.